Wilster frena la prohibición de nuevos registros

La FIFA sancionó a Wilstermann de no poder inscribir nuevos jugadores por tres periodos consecutivos, por la deuda de 240 mil dólares que tiene con Patricio Rodríguez. Sin embargo, la entidad retrocedió en su decisión y reconoció que el caso está en apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

“Se informa que el presente procedimiento se declara suspendido y se levanta la prohibición de registrar nuevos jugadores impuesta al deudor, el club Wilstermann, mientras esté pendiente el procedimiento ante el TAS”, se señala en la última nota de la FIFA.

La institución falló a favor de Rodríguez y conminó al club valluno pagar su deuda con el jugador, 240 mil dólares. Wilstermann apeló este caso, pero no contra el fallo, sino contra FIFA, ya que según el director jurídico del Aviador, Víctor Hugo Pérez, al organismo mundial no le correspondía atender la queja, porque en el contrato del jugador se señala que en caso de una demanda, esta se realizará ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).

Entre tanto, el abogado de Rodríguez, Eduardo Martins, ayer explicó que la suspensión de la sanción era lo más lógico, pero que ya estaban preparados para presentar un recurso. Indicó que el proceso debe seguir al no estar el jugador involucrado en la apelación, sino que es un problema entre el club y FIFA.

“Nosotros mañana (por hoy) vamos a contestar que no somos parte de ese proceso y, entonces, no se puede suspender el plazo”, dijo Martins.

Equipo entra en paro por sueldos

El plantel de Wilstermann ayer determinó ingresar en un paro de actividades, en protesta por la falta del pago comprometido por la dirigencia.

El equipo recibió entre el 30 y 35 por ciento del sueldo de junio hace tres semanas. La directiva se comprometió a pagar el resto hace siete días. Se entregó cheques a los jugadores con la advertencia de que hoy podrían cobrarlos, pero eso no sucedió.

La dirigencia ayer no se hizo presente en el complejo y los futbolistas determinaron que no volverán al trabajo mientras no se les pague.