Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto

Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero de dos partidos por la final de la Copa de Verano, en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

El cuadro “millonario” será local en el escenario alteño, en el que se espera una buena presencia de aficionados, porque se medirán los dos invictos del certamen amistoso, además son los equipos más goleadores de la competición.

Bolívar ha pedido oficialmente la utilización del VAR en el partido, además de árbitros FIFA. La FBF confirmó que Jordy Alemán será el árbitro de este encuentro, y, además, que los gastos de implementación del videoarbitraje correrán por parte del club que solicite el mismo. Bolívar respondió a la FBF que pagará los gastos de utilización del VAR, sólo se espera la confirmación oficial de la entidad matriz.

Always Ready tiene equipo completo y su entrenador Julio César Baldivieso dijo que será una buena oportunidad para demostrar el potencial de su equipo, aunque aclaró que “no creo que sea un parámetro de los partidos que vamos a jugar por la Copa Libertadores, los rivales que tendremos no jugarán como Bolívar”.

Baldivieso acotó que Always Ready demostrará, además, por qué es el actual campeón del fútbol nacional, lo que fue refrendado en sus partidos por la Copa de Verano.

Mientras, Bolívar tiene entre algodones a Leonel Justiniano, quien no se entrenó ayer por precaución pero se asegura que será de la partida ante los “millonarios”.

Justiniano, reconoció que Always Ready cuenta con un buen plantel, buenos jugadores, “pero Bolívar también quiere demostrar que está para llegar lejos este año”.

Always Ready: Alaín Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Luis Caicedo, Dieguito Rodríguez; Pablo Rai Lima, Fernando Saucedo, Darío Torrico; Joel Amoroso, Enrique Triverio y Fernando Nava. DT: Julio Baldivieso

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xabier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus Tomé, Carlos Melgar; Dorny Romero, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez. DT: Flavio Robatto