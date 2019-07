Cori Gauff, de 15 años, elimina a la quíntuple campeona Venus Williams en Wimbledon

La joven tenista estadounidense Cori Gauff, de 15 años, eliminó a su veterana compatriota Venus Williams, quíntuple campeona, hoy en la primera ronda del torneo británico de Wimbledon.

Gauff, que gracias a una invitación del torneo se clasificó la semana pasada para jugar en la hierba londinense mientras tomaba a distancia algunos de sus exámenes de secundaria, venció a Williams, de 39 años y número 44 del mundo, por un doble 6-4.

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) 1 de julio de 2019