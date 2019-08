Djokovic avanza cómodo en el US Open, en espera del choque Serena-Sharapova

El campeón defensor Novak Djokovic avanzó sin dificultad este lunes en la primera ronda del US Open, que espera ansioso el choque entre Serena Williams y María Sharapova.

El serbio, número uno del ranking mundial, superó sin sobresaltos al español Roberto Carballés, por 6-4, 6-1 y 6-4.

"Me estoy preparando para la batalla", dijo el ganador de cuatro de los últimos cinco Grand Slams, que usó un par de raquetas para emular los movimientos que hizo con unas maracas la víspera en el Central Park y que publicó en redes sociales.

"Fue parte de mi preparación para hoy", añadió el jugador que enfrentará al ganador del encuentro entre el estadounidense Sam Querrey y el argentino Juan Londero.

El Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, se extiende hasta el 8 de septiembre.

En la primera jornada debuta el también siempre favorito Roger Federer, ante el indio Sumit Nagal, que no debe ofrecer resistencia. Pero el plato fuerte de este lunes será el encuentro entre las excampeonas Williams y Sharapova.

Plato fuerte

La estadounidense de 37 años, octava en el ranking mundial, busca en Nueva York su vigésimo cuarto título de Grand Slam para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

Todo comenzó aquí, en 1999, cuando venció a Martina Hingis. El US Open fue su primer gran título, que ganó en otras seis oportunidades.

Y vuelve al estadio Arthur Ashe un año después de perder la final ante Naomi Osaka (1) en un partido polémico en el que tachó de sexista al árbitro Carlos Ramos, que este año no oficiará ningún partido en el que esté Serena o su hermana Venus, por decisión de la autoridad de tenis de Estados Unidos.

Williams y Sharapova, ganadora del US Open en 2006 y hoy en el puesto 87 de la WTA, se han enfrentado 21 veces, con 19 victorias para la estadounidense, que no obstante se retiró de su partido inaugural en el torneo de Cincinnati, que sirve de preparación para el US Open, por una lesión en la espalda.