La surcoreana "Parásitos" hace historia al ganar el Óscar a mejor película

La surcoreana "Parásitos" hizo historia al convertirse en el primer filme en habla no inglesa en ganar el Óscar a Mejor Película, el más importante de la noche.

La comedia negra, que sigue a una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clases cada vez más amplio, sumó un total de cuatro estatuillas, incluida la de mejor filme internacional y mejor director.

El filme, dirigido por Bong Joon-ho, compitió con "Ford v Ferrari", "The Irishman", "1917", "Marriage Story", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Once Upon A Time In... Hollywood" y "Joke"