BTS lanza un proyecto por un "mundo conectado" desde la música y el arte

La banda surcoreana BTS presentó este martes en Londres "Connect, BTS", un proyecto global que conectará la música pop con el trabajo visual que varios artistas lanzarán en Londres, Berlín, Buenos Aires, Nueva York y Seúl.

Así lo anunció el grupo asiático a través de una videoconferencia en la galería Serpetine, donde varios comisarios desentrañaron las muestras artísticas gratuitas que sus seguidores podrán empezar a disfrutar apenas un mes antes del estreno de su nuevo disco "Map of the Soul: 7", previsto para el 21 de febrero.

Los siete miembros de la exitosa agrupación enviaron un mensaje al público. "Todos venimos de orígenes diferentes. Usamos diferentes idiomas, pero creo que es muy significativo respetar unidos el valor de la diversidad y entregar este mensaje realmente positivo", señaló uno de los integrantes.

"Por eso creo que podemos hacer que este mundo esté conectado, donde tenemos todas estas ciudades diversas que no nos separan, sino que nos conectan entre sí", añadió.

El grupo, integrado por el septeto de Son RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook, se ha erigido como referente dentro del pop llegado desde Corea del Sur (K-Pop).

Desde que empezaran su andadura en 2013, la banda ha conseguido millones de seguidores en todo el planeta, lo que le llevó a ser el primer conjunto surcoreano nominado para los Grammy en 2018 y convertirse en el primero de habla no inglesa en encabezar la lista Billboard de ventas estadounidense.

Sus fans, conocidos como ARMY (ejército en inglés), podrán acudir a las exposiciones físicas de "Connect, BTS" y también seguirlas en las redes sociales como Instragram, donde la banda ya alcanza los 21,9 millones de seguidores.

"Creo que el valor real del arte público se nota de verdad cuando puedes compartir esto y experimentarlo juntos", destacó otro de los componentes.

"Espero que esta sea una gran oportunidad para que podamos devolver algo del increíble cariño que hemos recibido del ARMY. Y lo compartimos con ARMY y con todas las personas que participarán experimentando este arte en estas instituciones", agregó.

"Connect, BTS", bajo la dirección artística de Deaehyung Lee, contará con varios eventos que se extienden desde este martes hasta finales de marzo.

LONDRES Desde hoy y hasta el 15 de febrero, el artista visual Jakob Kudsk Steensen exhibe en la galería Serpentine (Hyde Park) su trabajo "Catharsis", una simulación digital de un antiguo bosque "reimaginado".

Grabada en un solo plano secuencia, la instalación viaja desde las raíces de los árboles, hasta las hojas y las diferentes corrientes de agua para simular un paisaje que se mueve en distintas velocidades.

BERLÍN Las comisarias Stephanie Rosenthal y Noémie Solomon presentarán la obra "Rituals of Care", resultado de la unión de los espectáculos de 17 artistas internacionales, ente los que hay coreografías experimentales, ambientes sonoros y paisajes en movimiento, y que se expondrán en la capital alemana del 15 de enero al 2 de febrero.

BUENOS AIRES El artista argentino Tomás Saraceno intentará batir varios récords mundiales con su trabajo "Fly with Aerocene Pacha", una estructura que combina ciencia, arte y activismo medioambiental para que los individuos puedan volar impulsados únicamente por el aire.

Aerocene Pacha se lanzará en el lago de Salinas Grandes y el resultado se mostrará en Buenos Aires hasta el 22 de marzo.

SEÚL En el Dogdaemun Design Plaza (DDP), la creadora británica Ann Veronica Janssens expondrá "Green, Yellow, Pink", una instalación compuesta de neblina y luces con formas de escultura.

La coreana Yiyun Kang exhibirá en la misma localización una naturaleza digital a gran escala titulada "Beyond the Scene", inspirada en los movimientos de las coreografías de BTS visualizados a través de técnicas de mapeo proyectado. Ambas obras se podrán visitar del 28 de enero al 20 de marzo.

NUEVA YORK El Brooklyn Bridge Park Pier 3 albergará un gran "dibujo en el espacio" creado por el artista británico Antony Gormley, titulado "New York Clearing".

Del 4 de febrero al 7 de marzo se podrá observar este trabajo, hecho con 18 kilómetros de tubos de aluminio que se dispondrán en un bucle sin principio o fin.