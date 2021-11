Piraí Vaca se reencuentra con el público cochabambino

Después de dos años lejos de los escenarios y algunas presentaciones virtuales, el reconocido guitarrista Piraí Vaca se presenta este fin de semana en Cochabamba en el marco de su gira por Bolivia denominada “Renaciendo”.

Si bien Piraí Vaca no realizó presentaciones por la pandemia, contó a Los Tiempos que este tiempo le sirvió para renovarse y perfeccionar diferentes aspectos de su trabajo y persona. “No haber estado en los escenarios no significa que la intensidad de mi trabajo haya disminuido, muy por el contrario.

Ya desde hace un año antes venía en mi cabeza un replanteamiento general sobre mi trabajo y la pandemia me enseñó a ver lo importante”, expresó. El nombre de la gira se debe a que el artista asegura sentirse renovado. “Me siento mejor que nunca, finalmente puedo manejar las herramientas que necesito y de verdad que lo mejor está por venir, de eso no tengo duda”, dijo.

Sus presentaciones en la ciudad de La Paz las calificó de exitosas, ya que sintió que llegó al corazón de su público. Así como se renovó personalmente, Piraí Vaca contó que para esta presentación renovó también su repertorio musical. “El programa es con música boliviana y ahora estoy presentado otra vertiente que me emociona que es la música pop”, indicó.

Entre las interpretaciones que el público cochabambino podrá disfrutar están “La rueda”, “Munasquechay”, “Alma cruceña”, “Capricho árabe”, “Tears in heaven”, “Bohemian Rapsody” y “Benga beat”. El concierto será en el teatro Adela Zamudio a las 20:00. Las entradas pueden ser adquiridas en el mismo teatro de 9:00 a 15:00 de hoy, mañana desde las 14:30 y el domingo desde las 16:30.

Platea tiene un costo de 70 bolivianos y general de 50. Sobre su experiencia con la pandemia, agradeció por lo aprendido, pese a que contrajo el virus. “Cuando el virus me agarró y me mantuvo inerte por varias semanas, fue además un reseteo físico, solo puedo agradecer por todo lo que me ha pasado, porque eso me ha dado más claridad en lo que debo hacer y cómo hacer”, aseveró.

Piraí Vaca es uno de los artistas bolivianos más reconocidos en el país. Se presentó en escenarios de cuatro continentes. Por la intensidad de sus interpretaciones, su carisma y su técnica, es considerado por la prensa internacional como uno de los guitarristas latinoamericanos más admirados.