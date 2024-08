Jorge Gatto revive los éxitos de Los Iracundos en una gira sinfónica

Jorge Gatto, el heredero legítimo del legado de Los Iracundos, se prepara para una gira sinfónica que recorrerá cinco ciudades bolivianas en agosto. El espectáculo, que promete ser una experiencia única e inolvidable, visitará Santa Cruz el 2, Sucre el 3, La Paz el 8 y 9, y Trinidad el 10 de agosto.

La cita en Cochabamba es este lunes 5 de agosto, en El Portal, desde las 19:30.

La gira de Jorge Gatto, quien estuvo al frente de la legendaria banda uruguaya por muchos años, es una experiencia que combina la nostalgia con la majestuosidad de la música sinfónica. Acompañado por la Epic Symphony Orchestra, dirigida por José Durán, Jorge interpretará los grandes éxitos de Los Iracundos, llevando al público en un viaje emocional a través de las décadas. Canciones icónicas como “Puerto Montt”, “Te lo pido de rodillas” y “Y te has quedado sola” serán parte del repertorio que deleitará a los asistentes.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Global Passline. Los pagos se realizan en bolivianos, con la conversión automática a dólares, garantizando una experiencia de compra segura y accesible para todos.

En una visita a la redacción de Los Tiempos, Jorge Gatto compartió sus expectativas y reflexiones sobre esta gira sinfónica.

—¿Cómo se siente al regresar a Bolivia para esta gira sinfónica?

—Es un gusto estar nuevamente en Bolivia después de tanto tiempo. Tenemos grandes expectativas para esta gira, que nos llevará a varias ciudades del país. La puesta en escena será algo especial, con la participación de una orquesta sinfónica. Es una experiencia nueva para nosotros y para el público, que tendrá la oportunidad de disfrutar de los clásicos de Los Iracundos en un formato sinfónico. Será un evento realmente inédito.

—¿Qué significa para usted mantener vivo el legado de Los Iracundos?

—Es una música que no tiene vencimiento. Nació en los años 60 y sigue vigente. En el escenario, siempre hay alguien que recuerda a Los Iracundos, ya sea por sus padres o abuelos. Es gratificante ver cómo la música perdura y sigue emocionando a nuevas generaciones. Eduardo Franco trazó una línea con el grupo y cuando me pidió reemplazarlo, asumí esa responsabilidad con mucho honor. Después de su fallecimiento, seguí adelante porque el camino ya estaba marcado, y así he continuado por más de tres décadas.

—¿Cómo responde a las confusiones recientes sobre quién representa a Los Iracundos?

—El único que representa a Los Iracundos soy yo. No soy dueño de la marca, pero tengo el derecho de utilizar mi nombre en un tributo a Los Iracundos. Mi contrato de trabajo y mi visa están a nombre de Jorge Gatto, y soy el único Iracundo en actividad. Esto lo quiero aclarar porque hubo algunas confusiones. No soy dueño de la marca, pero sí soy el continuador del legado que me encomendó Eduardo Franco.