Bolivia: lugar de sanación mística

Nataly Flores, Micaela Molina y Nicole Vargas

Bolivia es un país místico y mágico que gira alrededor de ritos milenarios que se realizan en distintos lugares. Para las culturas andinas y amazónicas el alma es esencial para el ser humano. En la cultura andina el “ajayu”, más conocido como alma, “es la sombra de todas las cosas”. Para el escritor peruano Tomás Huanca, la persona está compuesta por tres elementos: el “ajayu” como parte de un ser viviente en relación con la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales. A ello, se suma el “jañayu”, que es la energía del ser viviente en relación con las fuerzas sobrenaturales. Estos dos elementos forman una triada con el “animu”, que es la fuerza espiritual y la seguridad de uno mismo.

De igual forma, según el antropólogo boliviano Mario Arrien, para los amazónicos chiquitanos existen tres almas: el alma de la sangre que sólo abandona el cuerpo por cortos periodos de tiempo, el alma de la respiración que vive en el cuerpo y el alma de la sombra, la más importante por ser inmortal. Ésta es pequeña en tamaño y se manifiesta en la sombra de la persona que la posee.

En este último tiempo, las personas buscan la conexión con su alma y la naturaleza, debido a un estilo de vida moderno y acelerado. Esta búsqueda se vio acrecentada cuando, de la noche a la mañana, fuimos confinados, aislados y vulnerables emocional y espiritualmente. Cuando existe esta desconexión entre las tres partes del alma, en la cultura andina, se recurre a un yatiri o chamán, quien ayuda a reconectar el alma con el cuerpo. Pero ¿dónde buscar esta sanación del alma y la naturaleza?

En Bolivia, hay muchos lugares en los que, gracias a ritos milenarios, se logra la reconexión del alma con el cuerpo. A continuación, se presentan cuatro centros en Bolivia que trabajan en reconexión entre el alma y el cuerpo.

quinta_conciencia.jpg Quinta conciencia. Cortesía

QUINTA CONCIENCIA, GASTRONOMÍA VEGETARIANA Y TRADICIÓN AMAZÓNICA CHAMÁNICA

Quinta Conciencia es un centro que nació en Samaipata, Santa Cruz. Es un lugar creado para volver a la Tierra, cultivarla y crecer con ella y donde se cuida la vida, por este motivo, es el lugar perfecto para vegetarianos y para personas que quieran experimentar la gastronomía vegetariana. Poco a poco se busca un cambio para transformar la sociedad hacia un mundo más comunitario.

Quinta conciencia ofrece alojamiento, pero su actividad principal son los retiros de salud, sanación y bienestar. Atiende a personas que quieren encontrarse consigo mismas, que tienen enfermedades, problemas (ya sean emocionales o espirituales) o cualquier tipo de malestar. También trabaja con terapias provenientes de la tradición amazónica chamánica. En éstas utilizan plantas ancestrales que tienen espíritus fuertes para poder entablar una conversación íntima con las mismas, ya que les enseñan un buen caminar y el camino de crear salud.

El fin es ser consciente de la mente y cuerpo, del pasado y del presente. Renacer en mente y espíritu para ver la vida desde otra perspectiva, una más sabia y pacífica.

En Bolivia hay joyas ocultas, algunas de ellas son los centros andinos amazónicos, que ayudan a reconectar el alma con el cuerpo y a encontrarse con uno mismo.

montassa_del_brujo.jpg Montaña del brujo. Cortesía

MONTAÑA DEL BRUJO

El centro Wizard's Mountain Jungle Lodge & Shamanic Retreat Center (Montaña del Brujo), ubicado a 15 minutos de Rurrenabaque (Beni), se caracteriza por realizar terapias con plantas medicinales a través de rituales que fusionan diferentes culturas en una misma, como son la cultura andina, amazónica, budista y nativa americana.

Estas terapias, según Miguel Kavlin, encargado de la Montaña del Brujo, están llenas de energías, son mágicas, sagradas, benditas y propicias para que las personas puedan nutrir alma, mente y cuerpo, dejando atrás penas, ansiedades y depresión; logrando así conectarse con la fuente de vida y energía para aprender cuál es su verdad en este mundo.

“Mi experiencia fue muy singular, porque realmente podría decir que vuelves a nacer aceptando todo lo bueno y lo malo que tenemos. Te muestra lo que tienes que aprender (…), tuve una experiencia familiar y se cerraron muchos ciclos kármicos, no tanto de esta vida, pero sí de otras. Entendí el propósito que tengo en esta vida de servir y apoyar de mejor manera a los demás, pero desde un punto médico, físico y espiritual”, cuenta Katherina Kruger, de la ciudad de La Paz, Bolivia.

PISATAHUA, UN CENTRO HOLÍSTICO DE MEDICINA TRADICIONAL

Pisatahua Ecolodge-Plant Medicine Retreat (Pisatahua) nació luego de una poderosa experiencia con plantas medicinales. Está ubicado en Riberalta, Beni, y es un centro holístico de medicina tradicional.

Se organiza ceremonias de plantas maestras medicinales y facilita dietas chamánicas en estrecha consulta con sus curanderos.

La atención es personalizada y la comodidad, a pesar de estar en una reserva instalada en lo profundo de la selva (Reserva Aquicuana-cerca de Riberalta), hace que el entorno sea ideal para sanar, expandir la conciencia y conectarse con las maravillas del Amazonas.

En la página oficial del centro, una persona cuenta: "No podría haber esperado más de este retiro (…), me desarmó con amor, pero con algunas lecciones muy difíciles. Me limpió, me sanó profundamente y me volvió a unir. Ahora me siento como si estuviera entrando más en mi ser de todo corazón, radiante y salvaje".

INKA PACHA, RITUALES ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Inka Pacha, ubicado a orillas del lago Titicaca, fue fundado en 2005. Sus rituales involucran el contacto entre el cielo y la tierra mediante ceremonias ancestrales y experiencias vivenciales. Impulsa en sus visitantes el tomar conciencia de saberes culturales desarrollando la sabiduría, inteligencia y conocimiento.

Primero, se realizan actividades espirituales, contacto con el cielo y la tierra, meditaciones, ceremonias ancestrales y experiencias vivenciales.

La finalidad es la de tomar conciencia de saberes culturales, adquirir sabiduría, inteligencia y conocimiento.