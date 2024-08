test Conoce tu estilo de comunicación

Los estilos de comunicación hacen referencia a las distintas maneras en que las personas se expresan e interactúan con los demás. Estos estilos influyen en cómo se comprende, interpreta y responde la información.

Existen varios modelos para clasificar los estilos de comunicación, pero uno de los más comunes y ampliamente aceptados incluye cuatro categorías principales:

Estilo pasivo: Tienden a evitar expresar sus opiniones, sentimientos y necesidades. Pueden parecer sumisos y permitir que otros los ignoren o maltraten.

Estilo agresivo: A menudo expresan sus pensamientos y sentimientos de manera directa, pero también pueden ser dominantes, ofensivos y desconsiderados con los demás.

Estilo pasivo-agresivo: Pueden parecer pasivas en la superficie, pero en realidad expresan su enojo o frustración de manera indirecta, como a través de sarcasmo, hostilidad encubierta o evitación.

Estilo asertivo: Expresan sus opiniones, sentimientos y necesidades de manera abierta, directa y respetuosa. Son capaces de defender sus propios intereses sin menospreciar o herir a los demás.

1 Cuando no estoy de acuerdo con alguien...



a) No suelo decirlo



b) Soy capaz de expresarlo normalmente y con respeto



c) Soy muy crítico con la otra persona si no reconoce su error



d) Me burlo de la opinión del otro



2 Si alguien me pide algo que no quiero hacer…



a) Suelo hacerlo aunque no me apetezca, me cuesta decir que no



b) No me supone ningún problema decir que no si es necesario



c) Digo que sí para quitármelo de encima, pero luego no siempre lo hago



d) Me enfado cuando me piden cosas que no me corresponden a mí



3 Cuando tengo que hablar de mis necesidades...



a) Me cuesta mucho pedir algo a los demás



b) Puedo hablar de ello con normalidad



c) Voy haciendo comentarios de forma indirecta para que se den cuenta



d) Pido las cosas sin más



4 Si alguien me interrumpe mientras hablo...



a) Dejo que hablen y ya no continuo con lo que estaba diciendo



b) Les pido con amabilidad que me dejen acabar



c) No digo nada en el momento, pero le cojo manía



d) Me molesta, y los mando a callar hasta que yo acabe de hablar



5 Si recibo una crítica constructiva...



a) No digo nada, pero me afecta mucho



b) Me gusta que me ayuden a mejorar y le agradezco el comentario



c) Hago ver que no me importa, pero luego lo critico con mis amigos



d) Me defiendo, a nadie le gusta que le critiquen



6 Cuando estoy en una discusión con alguien…



a) Suelo ceder, no me gustan los conflictos



b) Intento encontrar una solución que nos satisfaga a ambos



c) No muestro mi enfado en el momento, pero le guardo rencor



d)Defiendo mi punto de vista hasta que el otro cede



7 Si alguien me falta al respeto...



a) Agacho la cabeza y no digo nada, pero me hace sentir mal



b) Le pido que me trate con respeto



c) No digo nada en ese momento, pero en cuanto pueda me vengaré



d) Le respondo enérgicamente y le insulto yo también



8 Si alguien me pide disculpas por algo que me ha hecho...



a) Acepto las disculpas, aunque me siento mal



b) Agradezco la disculpa y le perdono



c) Acepto la disculpa a regañadientes, pero se lo echo en cara de cuando en cuando



d) Le recrimino lo que me ha hecho



9 Si me piden algo que no me corresponde hacer a mí...



a) Lo hago aunque sea injusto



b) Soy capaz de defenderme y decirle que no me corresponde hacerlo a mí



c) Le digo que vale, pero si puedo, rehúyo del trabajo



d) Lo paro en seco y le digo que se busque a otro



10 Si recibo un halago de una persona...



a) Me ruborizo y le quito importancia



b) Lo agradezco y lo acepto gustosamente



c) Soy desconfiado, pienso que hay una doble intención



d) Alardeo de mis logros frente a todos



11 Cuando alguien no cumple con sus responsabilidades y me genera más trabajo...



a) Asumo sus responsabilidades con resignación



b) Hablo con la persona para buscar una solución al problema



c) Me quejo a los demás, pero no se lo digo directamente a la persona



d) Me quejo a la otra persona por su incompetencia.

12 En el trabajo en equipo...



a) Me dejo llevar por la opinión de la mayoría



b) Me gusta aportar ideas y escuchar las de los demás para lograr el mejor resultado



c) Si no estoy de acuerdo con las decisiones que se toman, no participo



d) Suelo ser el líder del grupo y me gusta tomar las decisiones

Respuestas

Mayoría de A



Tu estilo de comunicación predominante es PASIVO.



Evitan expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera directa. Suelen ceder ante los deseos de los demás y pueden parecer sumisos. Estas personas a menudo no defienden sus propios derechos y pueden sentirse frustradas o resentidas debido a esto.

Mayoría de B



Tu estilo de comunicación predominante es ASERTIVO.



Expresan sus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, teniendo en cuenta tanto sus propios derechos como los de los demás. La comunicación asertiva fomenta la comprensión mutua, la cooperación y el respeto en las relaciones interpersonales. Este estilo de comunicación es considerado el más saludable y efectivo.

Mayoría de C



Tu estilo de comunicación predominante es PASIVO-AGRESIVO.



A menudo expresan sus sentimientos y necesidades de manera indirecta, utilizando sarcasmo, hostilidad encubierta, evasivas o comportamientos saboteadores. Este estilo de comunicación puede ser confuso y provocar desconfianza en las relaciones interpersonales.

Mayoría de D



Tu estilo de comunicación predominante es AGRESIVO.



Estas personas tienden a expresar sus opiniones, sentimientos y necesidades de manera dominante, a menudo sin tener en cuenta los sentimientos y derechos de los demás. Pueden ser percibidas como autoritarias, controladoras o incluso abusivas. Este estilo de comunicación puede generar conflictos y dañar las relaciones interpersonales.