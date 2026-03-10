La neurociencia de la gratitud: cómo agradecer transforma físicamente el cerebro

¡OH! Redacción
Publicado el 10/03/2026 a las 16h25
En medio del caos, un gesto tan sencillo como dar las gracias dejó de ser una mera norma de cortesía para convertirse en una herramienta clínica. Según investigaciones recientes destacadas por la revista Vogue, la gratitud es una práctica documentada por la psicología positiva que tiene la capacidad de reestructurar la anatomía cerebral y fortalecer el sistema inmunitario.

Entrenar el ojo para lo positivo

El cerebro humano está diseñado evolutivamente para detectar amenazas. Sin embargo, la práctica deliberada de la gratitud actúa como un contrapeso a este mecanismo. El médico Robert Emmons, considerado el principal experto mundial en la materia, sostiene que centrarse en las bondades de la vida genera un “reencuadre cognitivo”.

Este fenómeno es comparado por expertos con la “teoría del coche amarillo”: una vez que decides buscar la gratitud, el cerebro empieza a encontrar motivos para estar agradecido en lugares donde antes no veía nada.

En tanto, Andrew Huberman, neurocientífico de la Facultad de Medicina de Stanford, refuerza esta idea señalando que quienes practican la gratitud a diario reportan ser un 25 por ciento más felices, encontrando un sentido de maravilla y satisfacción mucho más profundo en su experiencia vital.

Una armadura contra el estrés

Uno de los hallazgos más sobresaliente que menciona el artículo original de Marie Bladt es la interacción entre la gratitud y la amígdala, el centro del miedo en nuestro cerebro. Los escáneres cerebrales muestran que, al agradecer, se activan regiones vinculadas a la recompensa y la regulación emocional.

Esta actividad neutraliza la respuesta de “lucha o huida” del sistema nervioso simpático. El resultado es una reducción drástica de los niveles de cortisol (la hormona del estrés) de hasta un 23 por ciento. En lugar de vivir en un estado de alerta constante, el cuerpo transita hacia el sistema parasimpático, promoviendo una calma que mejora la salud cardiovascular y reduce la inflamación sistémica.

El impacto en el cuerpo

La gratitud no se queda en el plano mental; tiene beneficios tangibles en la longevidad. Investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard han revelado un dato impactante: elegir enfocarse en lo que se tiene, en lugar de en las carencias, reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un nueve por ciento.

Además, el doctor John Demartini, especialista en comportamiento humano, señala que el estado de profundo agradecimiento genera una “claridad mental inmediata”. Al silenciar el ruido del miedo y la insatisfacción, el individuo recupera la lucidez y el acceso a la inspiración, elevando su rendimiento en cualquier tarea que desempeñe.

¿Se puede agradecer en la crisis?

Una de las dudas más frecuentes es si es posible sentir gratitud durante períodos de duelo o crisis. La respuesta de los expertos es un rotundo sí. Emmons introduce el concepto de “gratitud madura”, que consiste en la capacidad de reconocer lo bueno sin minimizar el dolor.

Según Demartini, “no hay tragedia sin un efecto cómico posterior ni ventana que se cierre sin que se abra una nueva”. La clave no es ignorar el sufrimiento, sino entrenar los circuitos neuronales para que la alegría y la motivación se conviertan en el “modo base” del cerebro, permitiendo que la resiliencia surja de manera casi automática.

Guía para transformar el cerebro

Para lograr estos cambios estructurales, la constancia es vital. Los expertos recomiendan dos métodos principales:

- El diario de gratitud: Escribir tres cosas positivas cada noche. Según estudios citados por el psicólogo Dr. Sean Anchor, bastan tres semanas de esta práctica para modificar físicamente la estructura cerebral.

- La carta de agradecimiento: Escribir a alguien expresando su importancia en nuestra vida. Este acto libera emociones contenidas y refuerza el sentido de conexión social, un pilar fundamental de la salud mental.

En conclusión, la gratitud es un sentimiento y una inversión en salud pública. Como bien señala la investigación de Vogue, dedicar unos minutos al día a contemplar lo bueno es “increíblemente nutritivo para el cuerpo, la mente y el alma”, ofreciendo la promesa de una vida no solo más feliz y larga.

