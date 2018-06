Opciones de series y documentales para vivir la previa

Rusia es la puerta de acceso a lo desconocido. Y en base a ese argumento se multiplican las series, los documentales y los programas especiales. Todos con consumo a toda hora. El Mundial se podrá ver en Bolivia por la Red Unitel, Red Uno, Tigo Sports y los canales deportivos por TV cable, pero la previa ya tiene su lugar en diferentes señales y plataformas. Facebook y YouTube cuentan con retransmisiones o trailers, mientras que las señales como ESPN y HBO aprovechan los lanzamientos para conseguir suscriptores, visualizaciones y un aumento en la cantidad de descargas de sus aplicaciones. Twitter, por su parte, jugará

fuerte desde el 14 de junio, más allá de las acciones que active en la antesala: sellaron un acuerdo con FIFA para ser una plataforma homologada para que los emisores oficiales puedan poner el contenido en la red social. En Estados Unidos, a la oferta le sumarán programas especiales en directo desde la Plaza Roja de Moscú. No hay reparos más allá de que la selección estadounidense no consiguió la clasificación. Snapchat también anuncia la reproducción de goles en formato vertical en un Mundial dominado por las producciones digitales y el contenido mobile.

Historia de los mundiales

La nostalgia, las historias y el detrás de escena suelen ser un combo efectivo (y afectivo). Es uno de los pilares que sostuvo la distribución y reproducción de "Héroes", la película producida y dirigida por británicos como resumen del Mundial de México 1986. Uno de los pocos casos en el que se rompió la regla de que el

título funcione como resumen del torneo: en inglés se titula "Hero" ("Héroe") y es una clara dedicatoria a Diego Maradona.

A su opción de "títulos relacionados", Netflix le sumó las etiquetas "películas sobre fútbol" e "historias de fútbol". En el buscador de la plataforma conviven títulos futboleros como Boca Juniors 3D, Becoming Zlatan o I believe in miracles con las mundialistas "Gold Stars, la historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA", "El campeón imposible" -cómo fue la consagración argentina en México 86-, "La selección" -una serie que cuenta intimidades de la selección colombiana de la década del 90- y "Les Bleus, otra historia de Francia" -un documental que repasa 20 años de fútbol, política y altibajos sociales-.