Fallece Limbert Guzmán, la primera víctima de los enfrentamientos en Cochabamba

Esta noche falleció Limbert Guzmán Vásquez, el joven de 20 años que presentaba un diagnóstico grave de post paro cardio respiratorio y muerte encefálica.

"El paciente Limbert Guzmán con diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo y muerte cerebral, presentó un paro cardio respiratorio, que inmediatamente fue reanimado por más de 20 minutos y los esfuerzos fueron vanos falleciendo el paciente a horas 20:45", se lee en el informe médico.

Se presume el joven resultó herido por la onda expansiva de algún explosivo por los daños internos y en la cabeza.

"No sabemos a qué hora sacarán el cuerpo de mi hermano. Lo velaremos en mi domicilio, en Villa Potosí. Quieren llevarle al IDIF pero yo no quiero porque no tengo recursos, no sé cuento debemos al hospital", expresó Aida Guzmán.

Inicialmente, el joven fue llevado al hospital de Colcapirhua, luego a una clínica privada a la ciudad y finalmente al Viedma, donde fue reanimado con un diagnóstico muy delicado.

Tras los violentos enfrentamientos registrados en el municipio de Quillacollo, el hospital público Benigno Sánchez informó que recibió más de 60 heridos, la mayoría por contusiones. Asimismo, al hospital Viedma llegaron varias personas con lesiones.

Nota en desarrollo.