Alcaldía desinfecta mercados e inicia su encapsulamiento

La Alcaldía de Cochabamba desinfectó ayer la zona de La Cancha e inició con el cierre de algunas vías en base al plan de encapsulamiento de este sector para reforzar los controles y, principalmente, evitar el ingreso de comerciantes ambulantes a partir de este lunes, informó el intendente, Juan Aguayo.

La medida busca frenar la propagación de la Covid-19, considerando las aglomeraciones que se registran en los centros de abastecimiento.

Hace tres semanas se alertó de la necesidad de encapsular los puntos álgidos de contagio como los mercados, debido a un reporte de al menos 330 contagios entre gremiales, 300 en comerciantes ambulantes. Pero, a la fecha, no se presentó ningún plan para estos espacios, a parte de la fumigación y lavado de vías.

Ayer, personal de la Intendencia procedió a iniciar el cierre de vías alrededor del mercado Alejo Calatayud, reforzando la unión de las vallas con alambre para impedir el ingreso de vehículos y ambulantes al área. Se prevé encapsular todos los mercados con una entrada y salida específica para el día lunes, indicó.

Este encapsulamiento facilitará el control con la poca cantidad de guardias municipales. “Las vallas son para evitar que los ambulantes ingresen a los mercados, es hora de organizarnos, poner orden en nuestra ciudad, por eso estamos encapsulando los mercados para el día lunes”, dijo.

Pidió a la población ayudar en el cumplimiento de la medida. “Si tiene que darse una vueltita el consumidor, que nos ayude. Sabemos que es una molestia, pero primero está la salud”, añadió.

El fumigado y lavado que se continuará hoy “es para que el comerciante legal y los consumidores hagan sus compras con garantías”, sostuvo. Desde el lunes se controlará el ingreso a los mercados según la terminación de la C.I.

“En esta pandemia, el comercio informal creció e incumple todo: no lleva los elementos de bioseguridad, la aglomeración es caótica, el transporte público está saturado, el ambulante se sienta dónde quiere, por lo tanto aplaudo esta medida”, manifestó Carlos Calcina, dirigente del mercado Calatayud.

COMERCIANTES RECHAZAN “LEGALIZAR”

REDACCIÓN CENTRAL

Tras las declaraciones vertidas por el intendente, Juan Aguayo, sobre la opción de habilitar un mercado en el campo ferial, como opción para trasladar a los ambulantes de La Cancha y darles permisos temporales, los comerciantes establecidos manifestaron ayer su rechazo y pedirán una explicación al alcalde, José María Leyes.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del Mercado La Pampa (Acomepa), Edwin Romero, informó que convocarán a un ampliado con todos los dirigentes “para hacer llegar una nota de manera formal al alcalde pidiéndole una explicación”. “Son comerciantes ilegales y se tiene que respetar lo que es el comercio establecido “, manifestó.

El secretario general de la Federación Departamental Única de Trabajadores por cuenta Propia, Jose Luis Quiroz, advirtió que con los permisos “temporales” que se pretende otorgar “hay una doble intencionalidad”. “Al proporcionarles patentes o permisos, el comerciante va a volver a las calles avalado”, dijo.

En tanto, Aguayo sostuvo ayer que aún no se fijó el campo ferial para trasladar a los ambulantes y que la situación la verá el Alcalde. “En ningún momento el Alcalde ha dicho que (el campo ferial) va a ser mercado, ni yo. Yo he sugerido que se ocupen esos espacios muertos, otros mercados, espacios que no se dan utilidad, temporalmente”, dijo.