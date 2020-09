Vecinos exigen que la administración del hospital Esperanza retorne a la Alcaldía de Vinto

Vecinos protestaron hoy en las puertas del hospital de Vinto, exigiendo que la administración de ese nosocomio pase a la Alcaldía.

Según reportó la periodista Cristina Cotari desde el lugar, los vecinos aseguraron que no reciben la atención en salud por lo que realizan la protesta para que autoridades gestionen la anulación de la ley que permite pasar la administración del hospital a manos de la Policía.

Tras la protesta en el lugar, los vecinos emprendieron una marcha a puertas de la alcaldía para que sus peticiones sean escuchadas.

PLAZO

El presidente del Distrito de Anocaraire, Germán Terán, indicó que las bases resolvieron dar una semana de plazo a las autoridades municipales para que anulen la norma; caso contrario, instalarán piquetas de huelga de hambre y bloquearán vías principales hasta lograr atención a su pliego petitorio.

"Estamos dando plazo de una semana a la alcaldesa Patricia Arce para que haga las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se anule la trasferencia del hospital. Está lucha lo iniciamos por la defensa de nuestro derecho a la salud", indicó.

Por su parte, el representante de la coordinadora del distrito de Machajmarca, César Pinto, mencionó que la movilización surge como consecuencia de las falencias que se identificaron en el sistema de salud en Vinto por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

"No podemos regalar estos ambientes a nadie. No tenemos atención en especialidades cuando estamos en plena pandemia. No puede ser que los vecinos tengamos que curarnos en nuestras casas o acudir a clínicas privadas cuando tenemos este centro de salud", afirmó.

La marcha finalizó con una asamblea que cuestionó que la alcaldesa y los concejales no socialicen las normas que aprueban, por lo que, pidieron que se sumen también a las medidas de presión.