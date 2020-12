Canastas no se entregan en 4 meses; persiste bloqueo en K’ara K’ara

La Alcaldía de Cochabamba no entrega la canasta escolar desde hace cuatro meses, cuando los padres iniciaron el pedido como un alivio por la crisis de la pandemia. En ese tiempo surgieron unos ocho problemas que impidieron el avance en la licitación.

En tanto, los padres de familia bloquearon el botadero de K’ara K’ara seis veces como medida de presión y ahora persisten con el cierre, porque no creen en las autoridades y anuncian un proceso penal en contra del alcalde suplente Iván Tellería.

“Nosotros vamos a iniciar procesos penales por incumplimiento de deberes en contra del Ejecutivo y Legislativo por no haber entregado las canastas escolares”, dijo el representante del Cochabamba II, Edson Claure.

Asimismo, el representante de Cochabamba I, Jimmy Gonzales, señaló que se sumarán a las medidas de presión de sus pares en la zona sur hasta conseguir que se dote de vivieres a los escolares, además, analizan poner la denuncia por incumplimiento.

Sin embargo, la secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, informó que la Alcaldía volverá a convocar a empresas para la provisión de los productos de la canasta escolar, debido a que las que se presentaron “no tenían la solvencia” para cumplir con el contrato.

“Se va a hacer la invitación ítem por ítem, tenemos cinco días para este proceso y posteriormente ya vamos a iniciar con el proceso de distribución”, dijo Rivero.

Inconvenientes

Desde julio, la Alcaldía enfrentó al menos ocho inconvenientes a la hora de viabilizar la entrega de las canastas.

El primer inconveniente fue con el alcalde suspendido José María Leyes, porque el Ejecutivo y Concejo no se ponían de acuerdo para promulgar la ley que viabilizaba la entrega.

Luego, hubo discrepancia en la elaboración y promulgación de la ley de Trasferencia Público Privado en beneficio de estudiantes. El tercer problema fue la aprobación del reglamento porque, entre el 13 y 23 de octubre, el municipio tenía dos alcaldes, Leyes y Tellería.

En noviembre, otra causa fue la adjudicación de los ítems que ofreció la Alcaldía, porque las empresas no contaban con las 346 mil arrobas de arroz; sin embargo, los padres aceptaron cambiar este producto por fideo.

Este mes, la Alcaldía tuvo tres problemas más, según la secretaria de Desarrollo Humano, con las tres empresas proponentes.

La primera empresa señaló “horas antes al 8 de diciembre” que no contaba con la cantidad de productos para las 173 mil canastas; la segunda no presentó su certificado de no adeudos a las AFP, y la tercera no tenía la solvencia y pedía el 80 por ciento de anticipo para hacer la entrega, por lo que la Alcaldía decidió hacer la compra ítem por ítem para solucionar el problema.

Pese a la nueva convocatoria que se lanzó, los padres insisten en mantener bloqueado el botadero y perjudicar a toda la ciudad.

Usan a K’ara K’ara para presionar

Durante la pandemia de Covid-19, el botadero de K’ara K’ara se ha convertido en una herramienta de presión para que algunos sectores hagan diferentes demandas perjudicando a la población en plena pandemia.

En esta ocasión, los padres de familia de la zona sur lo usaron en seis oportunidades para exigir la distribución de canastas. Antes, vecinos denominados “autoconvocados” tomaron el botadero en contra del confinamiento y con tintes políticos.

El representante del Cochabamba II, Edson Claure, señaló que, por precaución, se permitirá el ingreso de los carros con residuos infecciosos.