Cochabamba requiere 1,5 millones de plantines, pero produce 500 mil

Un policía llegó hasta la vivienda del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, pero no logró notificarlo porque llegó fuera del horario y porque la autoridad no se encontraba en el lugar, informó... Ver más Policía llegó a domicilio de Camacho, pero fuera de horario y no logró notificarlo

Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmaron el incidente que sufrió un helicóptero con transportaba al expresidente Evo Morales, el senador Leonardo Loza, el... Ver más DGAC confirma percance en helicóptero que transportaba a Evo, Loza y Cronenbold

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia firmaron este viernes un memorando de entendimiento y cooperación para apoyar el proceso de reforma... Ver más Ministerio de Justicia y NNUU en Bolivia firman acuerdo para apoyar la reforma judicial en el país