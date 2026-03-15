El cáncer cervicouterino es el más frecuente entre mujeres en Cochabamba

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 15/03/2026 a las 8h19
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El cáncer cervicouterino continúa siendo el tipo que más afecta a las mujeres en Bolivia, seguido por el cáncer de mama. Especialistas en salud advierten que la prevención, los controles médicos periódicos y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) son fundamentales para reducir los casos y detectar la enfermedad a tiempo.

La oncóloga del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, María Ramírez, explicó que la incidencia del cáncer cervicouterino en el país se mantiene en aproximadamente 28 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que refleja  la magnitud de la situación.

En el caso del cáncer de mama, la incidencia se sitúa entre 25 y 26 casos por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte en el segundo tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en el departamento.

Uno de los principales problemas que enfrentan los servicios de salud es que muchas pacientes llegan al hospital cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

“Lamentablemente el cáncer, cuando da síntomas, es porque ya está en una etapa avanzada. Por eso es la importancia de la  prevención”, afirmó Ramírez.

“Hacerse un chequeo anual mediante la citología y cada tres o cinco años el test del virus del papiloma humano”, indicó la oncóloga.

La responsable del Programa Regional de Vigilancia y Control del Cáncer del Sedes Cochabamba, Marcia Ferrel, destacó que una de las herramientas más eficaces para prevenir esta enfermedad es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se aplica a niñas y niños desde los 10 años.

“Tenemos algo muy importante para la prevención, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sin embargo, cada año no llegamos al cien por ciento planificado”, explicó.

Ferrel señaló que uno de los principales retos es lograr mayor conciencia entre los padres de familia sobre la relevancia de la inmunización.

La representante de pacientes oncológicas del Hospital Germán Urquidi, Carla Claure, advirtió que en los últimos años se han detectado casos en mujeres cada vez más jóvenes.

Según explicó, desde 2021 hasta la fecha el hospital registró más de 1.500 pacientes con cáncer, de los cuales 895 se encuentran actualmente en tratamiento o seguimiento médico.

En el marco del día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino, se conmemora cada 26 de marzo, organizaciones impulsan campañas preventivas para promover la vacunación y los controles médicos.

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