Carnaval cochabambino, el más largo, diverso, alegre y tradicional

La picardía de las coplas, el colorido de las danzas, la diversidad cultural y los sabores tradicionales dan vida al Carnaval cochabambino, una de las celebraciones más esperadas y prolongadas del país. La fiesta se vive en calles, plazas y comunidades, donde la música, el humor popular y la gastronomía se combina. Cada municipio tiene su sello.



Los diferentes municipios han organizado una amplia agenda de actividades, cada una con rasgos propios. En Cercado, el Carnaval de la Concordia contempla al menos siete eventos, entre ellos la Feria del Puchero, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Parque Excombatientes. El 21 de febrero se cerrará con el Corso de Corsos, consolidando al municipio como escenario de la síntesis del Carnaval en Bolivia.

Valles



El valle bajo destaca con entradas carnavaleras y concursos que muestran la creatividad popular. Sipe Sipe celebrará su entrada el 16 de febrero, jornada que incluye el concurso de taquipayanaku en su plaza principal. Colcapirhua llevará a cabo su corso el 22 de febrero y el concurso de taquipayanakus el 1 de marzo, mientras que Tiquipaya combinará la Feria de la Ambrosía con festivales distritales, la entrada de corso el 22 de febrero.



Sacaba tendrá una intensa programación que incluye la feria del puchero en Villa Obrajes el 13 de febrero, ferias, concursos y entradas de comparsas y taquipayanakus el 22 de febrero y el Gran Corso Sacabeño el 28 de febrero, con actividades que culminan el 15 de marzo con la cacharpaya del carnaval melgueño. Quillacollo tendrá la feria del puchero el 8 de febrero y la entrada del carnaval el 16 de febrero, mientras que Tolata realizará su concurso de taquipayanaku el 17 de febrero y su corso el 7 de marzo.



Municipios como Santivañez, Pasorapa, Sacabamba, Anzaldo y Totora también suman a la celebración con entradas tradicionales, festivales de taquipayanakus y concursos de coplas entre febrero y marzo. Arani celebrará el Carnaval Ararneño los días 15, 17 y 19 de marzo, mientras que Arque realizará su carnaval el 15 de febrero con diferentes actividades. Tapacarí tendrá su entrada carnavalera el 15 de febrero, Sicaya su festival de taquipayanaku el mismo día, y Bolívar su entrada de comparsas el 22 de febrero. Entre Ríos realizará presentaciones de comparsas y el tpuchero carnavalero entre el 18 y el 22 de febrero.



En el trópico, Puerto Villarroel celebrará la Feria del Puchero y Festival de Comparsas y taquipayanakus el 22 de febrero, mientras que Shinahota y Colomi realizarán sus corsos el 22 de febrero. Tarata tendrá su gran entrada tradicional el 16 de febrero y Capinota combinará entradas, tinku chicote y taquipayanakus entre el 15 y el 23 de febrero, cerrando el 16 de marzo en Sarcobamba. Mizque cerrará con su entrada carnavalera el 15 de febrero y actividades como armado de khopuyos, coplas y comparsas el 17 de febrero en distintas comunidades.



Así, Cochabamba demuestra que su Carnaval no es solo una fecha en el calendario, sino una expresión colectiva de cultura, tradición y alegría compartida.