Pueblos indígenas de Cochabamba realizan acto ancestral de posesión simbólica del gobernador electo Leonardo Loza en Inka Raqay.

En un acto cargado de simbolismo, espiritualidad y tradición, pueblos indígenas y organizaciones sociales del departamento de Cochabamba participaron en la ceremonia ancestral de entrega del bastón de mando al gobernador electo, Leonardo Loza, realizada en las ruinas arqueológicas de Inka Raqay, en el municipio de Sipe Sipe.

La ceremonia reunió a representantes de diversas organizaciones indígenas, autoridades originarias y bases sociales, quienes, en el marco de sus usos y costumbres, protagonizaron un ritual de profunda conexión con la Madre Tierra, reafirmando la identidad cultural y el ejercicio de liderazgo desde las raíces ancestrales.

Durante el acto, Leonardo Loza destacó el significado del bastón de mando como símbolo de autoridad legítima otorgada por el pueblo. “Es una ceremonia muy especial, profunda y significativa. Venimos de la tierra, de nuestras creencias, de nuestros usos y costumbres. Este mandato nace desde nuestras raíces”, expresó.

El ritual incluyó ofrendas a la madre tierra (Pachamama), así como invocaciones al Tata Inti (padre sol), en una muestra de la cosmovisión andina que guía el accionar de las comunidades indígenas. En este contexto, el gobernador electo pidió bendiciones para su gestión, enfocadas en principios de transparencia, compromiso y servicio al pueblo cochabambino.

La participación activa de los pueblos indígenas resaltó la vigencia de las estructuras comunitarias y su rol en la construcción de gobernanza, donde la autoridad no solo emana del voto, sino también del reconocimiento cultural y espiritual.

Asimismo, Loza quien fue consagrado como primera autoridad de Cochabamba, reafirmó su compromiso de trabajar junto a todos los sectores del departamento, convocando a la unidad entre el campo y la ciudad para encarar los desafíos sociales, económicos y políticos que atraviesa el país.

El acto en Inka Raqay marca el inicio simbólico de una nueva etapa de gestión, en la que las tradiciones ancestrales se consolidan como base de legitimidad, identidad y compromiso con el desarrollo integral de Cochabamba.