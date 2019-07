Candipaz rechaza Ley de Empresas Sociales

La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Candipaz), en respaldo a los argumentos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, asegura que la Ley de Creación de Empresas Sociales N° 1055 es inconstitucional, según un boletín de la institución paceña.

“La acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el 8 de enero de 2019 (..) en la cual se demuestra los vacíos, inexactitudes e incongruencias de ciertos artículos, vulnerando la Constitución Política del Estado”, señala Candipaz.

Por ello, considera que en el caso de la empresa Inal Ltd. el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en primera instancia, debe solicitar y revisar la documentación pertinente para verificar si respalda o no lo expresado por los empleados, así como la identificación de los acreedores y pasivos que pudiera tener la empresa, para no afectar los intereses de todos los actores involucrados.

Asimismo, pide al Ministerio de Trabajo buscar una solución consensuada entre socios y representantes legales, acreedores y trabajadores que permita la continuidad y reactivación de la industria.

LA VISITA DEL VICEMINISTRO

El viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, visitó la planta Inal Ltda. y verificó que la fábrica fue abandonada. Además, dio luz verde para que se pueda convertir en una empresa social.

Los trabajadores de Inal asumieron el control de la planta e iniciaron el trámite ante un juez laboral.