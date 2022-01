Crisis: el 73% de las constructoras no actualizó su matrícula de comercio

Debido a la crisis económica, el 73 por ciento de las empresas constructoras no renovó su registro de comercio en Fundempresa en 2021. Esto implica que dejaron el rubro o tienen dificultades económicas, indicó el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Luis Bustillo.



El representante del sector señala que, contrariamente a lo que dice el Gobierno, su sector continúa golpeado por la crisis económica, pues hay gran cantidad de empresas constructoras que están sin trabajo.



“Hay gran desempleo en el sector y la obra pública no alcanzó a la reactivación que se requiere y los Gobiernos subnacionales no tienen recursos”, dijo.



No renovar la matrícula impide a las constructoras presentarse a licitaciones públicas, además significa que la empresa cesó actividades, cambió de rubro, pasó a la informalidad o está a un paso de cerrar.



“Un requisito para ser empresario es estar registrado en Fundempresa. Ésa es una exigencia para participar en licitaciones públicas”, por lo que las empresas que no renovaron limitan sus posibilidades de trabajo. “Es como si hubieran cerrado”, dijo Bustillo.



En 2021, de 42 mil constructoras, sólo 11.600 renovaron su matrícula de comercio y 834 matrículas se cerraron definitivamente. Las pequeñas y medianas empresas tuvieron más problemas.



Otro reclamo de Caboco es que las licitaciones de obras importantes se las adjudica a empresas extranjeras. La Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) denunció que, de un total de 15 licitaciones para la construcción de carreteras en los últimos años, 14 favorecieron a empresas extranjeras, entre ellas chinas.



La china Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) tiene siete contratos por 3.514 millones de dólares. La última obra que se le adjudicó fue la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaez, que tiene un presupuesto de 456 millones de bolivianos. A esta licitación se presentaron cinco asociaciones accidentales, de las cuales tres estaban conformadas por 15 empresas bolivianas.



Caboco indicó que esto va en desmedro de las constructoras nacionales. Por ello, la institución solicita que las licitaciones internacionales se convoquen a partir de los 300 millones bolivianos y no de los 70 millones, como ocurre actualmente, para que las empresas nacionales tengan más oportunidades de adjudicarse obras.



Bustillo detalló que muchos de los requisitos que se solicitan no se adecuan a la realidad nacional y benefician a las empresas extranjeras.



“Para la construcción de un hospital pidieron como requisito haber construido en los últimos años tres hospitales de envergadura. En carreteras, han pedido como requisito haber construido un millón de metros cuadrados de pavimento rígido, lo que se aleja totalmente a la realidad nacional”, dijo.



Por esa razón muchas empresas se asocian para poder cumplir los requisitos.

Ratifican deudas del Estado a constructoras



A pesar de que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC ) no tiene deudas con constructoras, el presidente de Caboco, Luis Bustillo, desmintió esa versión y aseguró que varias entidades dependientes del Estado no han cumplido con el pago de planillas.



Esta situación perjudica a las constructoras, que no pueden reactivarse y pagar sus deudas.



Bustillo indicó que a la deuda de entidades del Estado se suma las deudas de los Gobiernos subnacionales que, debido a la reducción de recursos por IDH, no tienen dinero para pagar deudas con constructoras o ejecutar nuevas obras.