Paceños hacen fila para comprar el kilo de pollo a Bs 18 en Emapa; EEUU cubre transporte en avión

Las agencias y puntos móviles de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comercializan el kilo de carne de pollo a Bs 18 desde ayer lunes, en La Paz y El Alto, dos de las regiones afectadas por los bloqueos de caminos.

“Se empieza a comercializar la carne de pollo en Emapa y en los distintos puntos móviles que hemos desplegado desde hace varias semanas a un precio de 18 bolivianos facturado”, informó el gerente de la empresa estatal, Sergio Siles, en contacto con los periodistas.

Explicó que a partir de esta jornada la carne de pollo no solo se vende a ese precio en las agencias, sino también en los puntos móviles de Emapa. Además, resaltó que la empresa garantiza la inocuidad y calidad del producto.

“Emapa comienza a comercializar carne de pollo a 18 bolivianos (el kilo) gracias al apoyo y al trabajo en conjunto con los diferentes gobiernos”, añadió el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

Indicó que el precio disminuyó gracias al apoyo de los gobiernos de Argentina, Chile y Estados Unidos. Los dos primeros con dos aviones (uno cada uno) para coadyuvar al puente aéreo habilitado para abastecer a La Paz y El Alto; y el tercero, con combustible de aviación para reducir los costos operativos del transporte.

Emapa informó que el nuevo precio es “gracias a las gestiones y coordinaciones del Gobierno realizadas con la Embajada de los Estados Unidos, que contribuye a cubrir gastos operativos.