Ministro calcula pérdida de Bs 833 MM y camioneros insisten en hablar con Arce

El Gobierno calculó una pérdida económica de al menos 833 millones de bolivianos (121 millones de dólares) por los dos días de bloqueos protagonizados por el transporte pesado que demanda acceso a dólares y combustibles. Los movilizados, que calificaron como “exitoso” el bloqueo de 48 horas, sostuvieron una reunión para analizar nuevas medidas de presión al no ser atendidos por el presidente Luis Arce.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, manifestó que “la Cámara Nacional de Industria (CNI) reportó una pérdida de 69 millones de bolivianos; la terminal terrestre, 4,8 millones (no precisó cuál); Vías Bolivia, 2,13 millones; la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), 760 millones; la terminal bimodal de Santa Cruz, 25 mil bolivianos. En total son más de 833 millones de bolivianos en pérdida que está en las espaldas y conciencia de estos dirigentes”.

Desde el lunes pasado, los dirigentes y choferes del transporte pesado instalaron más de una decena de puntos de bloqueo en seis departamentos del país exigiendo, entre otros puntos, acceso a dólares y combustibles. Señalaron que el volumen de carga del comercio exterior disminuyó debido a que los importadores carecen de dólares, lo cual afecta su economía.

Asimismo, indicaron que el suministro de diésel es interrumpido desde hace varias semanas y esto no se debe a los bloqueos en sí, como se argumentó desde el Gobierno nacional.

“No hay combustible en los surtidores, hay que hacer fila. Los carros internacionales no entran con mercadería. Los importadores no tienen dólares para traer la mercadería, ¿cómo vamos a trabajar si no hay dólares?”, manifestó Marcelino Condori, un transportista que bloqueó en Oruro.

El gerente de la Caneb, Marcelo Olguín, lamentó que se recurra a este tipo de medidas de presión (bloqueos) para, contradictoriamente, pedir acceso a dólares y combustibles. En su criterio, no hubo congruencia en las protestas, ya que los bloqueos precisamente disminuyen el flujo de divisas al país y dificultan la logística de transporte para combustibles.

“Nuestra mayor afectación tiene que ver con el tipo de instrumento que se decide utilizar para aplicar fuerza. Es un sector que pide combustible y divisas. Bloquean y no hay posibilidades de mover ni el combustible ni las mercancías a los mercados para traer divisas”, manifestó Olguín.

Mesas técnicas en curso

El ministro Montaño informó que con los sectores del transporte pesado movilizados que sí aceptaron reunirse se iniciarán mesas de trabajo desde mañana para tratar conflictos con Aduana, Impuestos, Diprove, Senasag y otros. Asimismo, dijo que el 7 y 11 de junio habrá reuniones con la ASFI, YPFB y la ANH para abordar la problemática de acceso a los dólares y a los combustibles.

Desde el sector movilizado se respondió que no se participará de mesas de trabajo que hasta el momento no han dado resultados y que lo que se busca es hablar directamente con el presidente Arce.

Sin embargo, ahora el primer mandatario se encuentra en un viaje rumbo a Rusia para participar del Foro Económico Internacional de San Petersburgo y reunirse con su par Vladímir Putin.

La dirigencia de los transportista, tras evaluar el bloqueo de carreteras en una reunión virtual, resolvieron convocar a un ampliado para el lunes 10 de junio, donde se determinarán las medidas que se asumirán para que sus demandas sean atendidas por el Gobierno.

Asimismo, decidieron levantar todas las medidas de presión hasta el día del ampliado nacional.

Ayer hubo 13 puntos de bloqueo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reportó 13 puntos de bloqueo en seis departamentos del país hasta ayer al mediodía y advirtió que si los mismos no se levantaban por la tarde se intervendría con la Policía.

Al finalizar la tarde del martes, se reportó que los puntos de bloqueo comenzaron a levantarse sin que hubiera mayores conflictos con las fuerzas del orden.

El lunes, la Policía gasificó a algunos bloqueadores en El Alto, en el departamento paceño.