Calculan que más de 250.000 personas poseen activos virtuales por $us 1.000 millones en el país

Basado en un estudio del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que más de 250.000 ciudadanos poseen activos virtuales por un valor de $us 1.000 millones en la economía boliviana.



"En ese estudio (de la Gafilat) se estima que en la economía boliviana existe como 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en materia de activos, de criptoactivos como tal. O sea, la población en Bolivia tiene en valor como 1.000 millones y la cantidad de personas, según este estudio, superan las 250.000 personas que tienen, de alguna forma, ya sea stablecoins o tienen alguna modalidad de activo virtual", explicó en una entrevista con Bolivia Tv.



Bolivia habilitó el uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago para las operaciones de compra y venta de Activos Virtuales en el país a través de la Resolución de Directorio (R.D.) 082/2024 de 25 de junio de 2024 del BCB.



Resultado de la medida, el monto promedio mensual comerciado pasó de $us 7,6 millones de enero de 2023 a junio de 2024, a $us 15,6 millones, de julio a septiembre de 2024, principalmente, en operaciones relacionadas con las stablecoins. Esto significa que el valor total transado en los últimos tres meses llegó a $us 46,8 millones con lo que se superó la cifra de los seis meses previos.



La población emplea este medio alternativo de transacción para envíos de dinero y pagos por algunas compras.



"Prácticamente estamos hablando de un 105%, ¿no es cierto?, en términos de lo que vendría a ser los montos transados en el sistema. Claramente, una vez que habilitamos el uso de lo que son los activos digitales en el sistema financiero, lo que podemos advertir es que la población, el consumidor financiero, ha podido contar ya con un mecanismo más de pago para efectuar sus transacciones", destacó Rojas.



Según datos del presidente del BCB, unas "seis entidades financieras también han empezado a dar ya este tipo de servicios".



Precisó "que son operaciones que en estos dos meses nos muestran, al interior del sistema financiero, estoy hablando, que han crecido en un 40%, ¿no?, en materia de transacciones".



Esta medida de habilitación de los medios de pago con activos virtuales, fue coordinada con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) considerando las recomendaciones realizadas por el Gafilat



Desde la aprobación de esta medida, el BCB incluyó en su Programa de Educación Económica y Financiera 2024, la temática de activos virtuales y realizó 33 talleres a nivel nacional, dirigidos a distintos segmentos de la población con la participación de más de 3.000 personas.