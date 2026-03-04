El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026

Economía
OXÍGENO
Publicado el 04/03/2026 a las 14h00
ESCUCHA LA NOTICIA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.

En ese sentido, la institución reportó que la variación acumulada a febrero alcanzó a 0,68% y a doce meses a 17,41%.

El informe da cuenta en el febrero, los bienes y servicios que más contribuyeron a la reducción de la inflación fueron la carne de pollo, tomate, el transporte interdepartamental en ómnibus/flota, cebolla, papa y protector solar, en ese orden.

"Por el contrario, los bienes y servicios con mayor incidencia positiva fueron: quesos, educación superior universitaria, pan corriente, trabajadora del hogar, productos de papelería y papaya", resalta el INE.

A nivel regional, la variación negativa se debió al decremento de precios reportado en las conurbaciones y ciudades capitales de: Conurbación La Paz 0,96%; Conurbación Santa Cruz 0,62%; Oruro 0,58%; Tarija 0,46%; Región Metropolitana Kanata 0,45% y Sucre 0,10%.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
4
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía
5
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Economía

04/03/2026
BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025
BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de liderazgo en solidez y solvencia financiera...
Ver más
04/03/2026
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
Ver más
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
La medida beneficia, en todo el país, a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo de jubilación.
Ver más
03/03/2026
El Gobierno aumenta en 18,12% rentas de jubilados del Senasir
Reemplazarlos en su totalidad demoraría más de 18 meses. Hay 530 millones de piezas de Bs 10, 20 y 50 de esa serie, adquirirlas costó unos 11 millones de dólares al Estado.
Ver más
03/03/2026
BCB explica por qué no anuló todos los billetes de la serie B
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Ver más
03/03/2026
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
En Portada
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
04/03/2026 Economía
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
vista
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 País
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunió este miércoles con el vicepresidente Edmand Lara, horas después de que el mandatario denunciara que se...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
Actualidad
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió hace cuatro semanas una nueva alerta epidemiológica sobre...
Ver más
04/03/2026 País
Vacunarán contra el sarampión a más de 2 MM de niños y adolescentes
BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de...
Ver más
04/03/2026 Economía
BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025
La gente ha preferido no hacer circular billetes de la serie B, aún los que son válidos. Los gremiales dicen que sus...
Ver más
04/03/2026 País
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunió este miércoles con el vicepresidente Edmand Lara, horas...
Ver más
04/03/2026 País
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
Deportes
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos