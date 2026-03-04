El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.

En ese sentido, la institución reportó que la variación acumulada a febrero alcanzó a 0,68% y a doce meses a 17,41%.

El informe da cuenta en el febrero, los bienes y servicios que más contribuyeron a la reducción de la inflación fueron la carne de pollo, tomate, el transporte interdepartamental en ómnibus/flota, cebolla, papa y protector solar, en ese orden.

"Por el contrario, los bienes y servicios con mayor incidencia positiva fueron: quesos, educación superior universitaria, pan corriente, trabajadora del hogar, productos de papelería y papaya", resalta el INE.

A nivel regional, la variación negativa se debió al decremento de precios reportado en las conurbaciones y ciudades capitales de: Conurbación La Paz 0,96%; Conurbación Santa Cruz 0,62%; Oruro 0,58%; Tarija 0,46%; Región Metropolitana Kanata 0,45% y Sucre 0,10%.