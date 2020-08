México roza el medio millón de contagios y los 55.000 muertos

México |

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró ayer que usará mascarilla solo si los especialistas de su gabinete le piden hacerlo pues, aseguró, ha aprendido a cuidarse al seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

"Si a mí me dicen los especialistas que ayuda que yo aparezca con los cubrebocas, lo voy hacer, no tengo por qué no hacerlo", aseguró el mandatario durante su conferencia desde Palacio Nacional.

Sin embargo, insistió que se ha recomendado el uso de este implemento en lugares cerrados donde no se puede guardar la sana distancia, la cual, recordó "es importantísima".

Los contagios de la Covid-19 en México llegaron a 492.522 y los decesos a 53.929 al sumarse los 6.686 nuevas infecciones y 926 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, indicó que en el país se han elaborado 1.112.114 pruebas para detectar la enfermedad, de las cuales el 44 por ciento han tenido un resultado positivo.

López Obrador afirmó que la pandemia por coronavirus "está perdiendo fuerza" y que hasta el momento no tiene información sobre rebrotes.

"Creo que vamos bien. Es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, le causa la muerte a muchas personas, pero, de acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza", indicó.

Aseguró que "está bajando la intensidad de la pandemia, ahí vamos saliendo".

Manifestó que había preocupación en la Ciudad de México por un posible incremento en los casos positivos de la Covid-19, pero no ha sucedido.

Sobre una posible saturación hospitalaria en estados como Nuevo León y Veracruz aseguró que en diversos sitios del país se ha ampliado la capacidad para atender a los enfermos.

Sin embargo, afirmó: "no estamos contentos, alegres, al contrario, nos da tristeza todo lo que está pasando, tenemos que seguir luchando y ahí vamos", afirmó.

Recordó que para prevenir esta enfermedad existen medidas fundamentales como alimentarse bien, cambiar hábitos alimenticios, no consumir comida "chatarra", no consumir productos con exceso de azúcar, de sal, de químicos, hacer ejercicio.