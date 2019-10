Auto de buen gobierno fue flexible en el Chapare

La vigencia del auto de buen gobierno en la provincia Chapare, en lo que se refiere a la circulación de vehículos motorizados, fue muy flexible, como pudo constatar Los Tiempos. En efecto, por los caminos vecinales y por la carretera Cochabamba-Santa Cruz, varios vehículos, especialmente motocicletas, circularon como si fuera cualquier otro día, aunque en una cantidad muchísimo menor que de ordinario.

En Cristal Mayu, los alrededores del recinto electoral estaban atestados de autos, vagonetas y otros motorizados, la mayor parte de ellos, de uso privado. Aquellos destinados al transporte público de pasajeros eran los menos numerosos y ninguno cumplía esas funciones.

Había tantos vehículos circulando y estacionados que en algunos lugares provocaban embotellamientos. Nadie parecía fastidiado por esa circunstancia. Tampoco había policías para hacer cumplir este aspecto del auto de buen gobierno vigente por la jornada electoral.

Similar situación, aunque en menor magnitud, se observó en Colomi, Melga y Sacaba. En las proximidades de esta última localidad, y en la misma ciudad, la carretera estaba atestada de peatones, y de ciclistas, muchos de ellos niños, que obligaban a los conductores a ser especialmente prudentes.

Ningún accidente relacionado con la circulación de motorizados sin autorización del Tribunal Electoral Departamental (TED), o con ella, fue reportado en dependencias policiales.

Aparte de ese aspecto, las vías adyacentes a los recintos electorales estaban convertidas en una especie de ferias, donde se podía encontrar desde ropa hasta comida. En Colomi, los comerciantes ocupaban ambos lados de toda la cuadra del recinto electoral, lo que convertía al lugar en un verdadero mercado.

En Cristal Mayu, había venta de helados, pan y otros artículos comestibles incluso en el mismo interior del recinto electoral.

LOS NOTARIOS ELECTORALES SON JÓVENES, RESPONSABLES Y EFICIENTES

NORMAN CHINCHILLA

Son jóvenes, eficientes y de una responsabilidad que inspira respeto. Son los notarios electorales encargados de los recintos electorales donde ayer se llevaron a cabo los comicios generales. Leidy Hinojosa Valencia tiene casi 21 años, estudia Ingeniería Comercial en la

UMSS y es notaria porque cree que toda actividad importante como son las elecciones “deben y pueden realizarse con total transparencia” y ejerciendo esas funciones ella puede “estar segura de que todo el proceso electoral es transparente”.

Heidi Encinas Rocha vive en Sacaba, tiene 23 años, estudia “Ingeniería Comercial, en noveno semestre, y Derecho en primer semestre”, también en la UMSS. Esta joven, que aparece en la foto justo encima de este texto indicando algo a una mujer con sombrero, decidió ser notaria inspirada por la experiencia que tuvo en sus primeras elecciones, cuando fue jurado. Ambas respondieron a la convocatoria del TED, pasaron varias pruebas, cursos y talleres de capacitación y alcanzaron la calificación para ejercer esas funciones por las que el Estado les paga 3 mil bolivianos como remuneración por un mes de trabajo.

ESTUDIANTES EMPADRONADOS EN COLOMI NO FIGURAN EN LAS LISTAS

NORMAN CHINCHILLA

Cerca de 30 colegiales de Colomi, localidad de la provincia Chapare de Cochabamba, fueron inscritos en el padrón electoral, el año pasado, en su mismo colegio y esta mañana tuvieron la ingrata sorpresa de no poder votar,pues sus nombres no figuraban en las listas impresas ni en el sistema del padrón.

Cuatro de ellas, que no quisieron ser identificadas, hacían fila para obtener un certificado de impedimento de votación, con el fin de evitar los inconvenientes de no cumplir con el deber electoral que tienen todos los bolivianos mayores de 18 años. Pero no obtuvieron el mencionado certificado.

“No van a votar ni se les dará nada, la solución para su problema tiene que venir del Tribunal Electoral” afirma Rodrigo López Villarroel, el notario del recinto electoral San Martín Savio de Colomi.

Este joven de 21 años no entiende qué ocurrió con la inscripción en el padrón de estos muchachos que estaban seguros de poder ejercer su derecho a elegir en los comicios de ayer, y en el ejercicio de sus funciones sólo le queda remitir el caso a l TDE.