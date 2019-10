Edgar Villegas dice que recibió amenazas tras denuncia de fraude

El ingeniero informático Edgar Villegas, que denunció con pruebas la manipulación de actas, dijo hoy que recibió amenazas, luego de que denunció con pruebas la manipulación de actas durante una entrevista con Televisión Universitaria (TVU).

"He recibido amenazas, bueno me preocupa sobre todo lo de la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir en la lucha, porque tenemos que recuperar la democracia. No queremos ser otra Venezuela", expresó en entrevista con CNN.

Villegas afirmó que "en 1.085 actas ha habido alteraciones de uno u otro tipo, pero la mayoría en beneficio del MAS o en contra de Comunidad Ciudadana".

Tras la entrevista los televidentes manifestaron su preocupación por el ingeniero, por lo que la presentadora, Ximena Galarza pidió públicamente garantías para la integridad física y el trabajo de investigación de Villegas y el equipo de Jaque Mate.

EMBAJADA BRITÁNICA

Esta jornada, circuló información sobre el supuesto refugio de Villegas en la Embajada Británica.

Al respecto, el titular de esa instancia en Bolivia, Jeff Glekin, informó que el ingeniero no está en esas instalaciones.

Unas horas después aclaró que sí conversó con Villegas, pero que "él no solicitó ningún tipo de protección diplomática".