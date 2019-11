Mesa llama a cumplir la Constitución para no darle excusa a Evo de que se le dio golpe de Estado

LA PAZ |

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, hizo hoy un llamado a todos los actores políticos y cívicos a ceñirse a la Constitución Política del Estado, en la sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales, para no dar excusa al gobernante renunciante de que se le dio un golpe de Estado.

"Es fundamental que no vulneremos la Constitución Política del Estado, no le demos la excusa al expresidente (Evo Morales) autoritario y tiránico que diga que esto ha sido un golpe de Estado, porque esto no ha sido un golpe de Estado, y si nosotros vulneramos la Constitución le vamos a regalar (a Morales) un argumento que no tiene por qué tener", manifestó Mesa en un punto de festejo de la población en la ciudad de La Paz tras la renuncia de Morales.

La tarde de este domingo, Morales renunció a la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y convulsión social que exigió su dimisión tras las irregularidades y fraude en las Elecciones Generales del 20 de octubre.

"Estoy renunciando, justamente para que mis hermanos, dirigentes, autoridades del MAS no sean hostigados, perseguidos y amenazados", manifestó Morales en un video difundido por el canal Estatal.

Mesa insistió en que se debe seguir la línea constitucional para escoger a una persona idónea que pueda conducir el proceso de transición democrática, pero dejó en claro que no puede ser alguien del partido de Gobierno saliente.

Tras la renuncia de Morales, el vicepresidente del Estado, Álvaro García, también renunció, al igual que la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y de diputados, Víctor Borda, del partido oficialista.

"Siempre hay posibilidad de que la Asamblea Legislativa elija de una manera clara a un presidente o presidenta del senado o de la Cámara de Diputados que pueda hacerse cargo del país", apuntó.