Conade pide no ampliar el mandato de diputados y senadores

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió hoy no ampliar el mandato de los diputados y senadores, que el próximo 22 de enero culminarán sus funciones.

"Para no pisotear la Constitución no debe ampliarse el mandato de legisladores. Pero eso no debe confundirse con el caso de la presidenta Añez", dijo Waldo Albarracín, representante del Conade.

Sin embargo, afirmó que la presidenta, Jeanine Áñez, sí debe ampliar su mandato hasta las nuevas elecciones, caso contrario habría un vacío de poder.

Dijo que tampoco es necesaria la aprobación de una ley para ampliar el mandato de Áñez. “El día que la Asamblea Legislativa con nuevos representantes tome posesión a la nueva autoridad presidencial ese día estará feneciendo el mandato de Añez. No se requiere ninguna ley”, afirmó.

La Cámara de Senadores envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Extensión de Mandato para los órganos Ejecutivo y Legislativo.

El proyecto de ley plantea la extensión del mandato del Órgano Ejecutivo, Legislativo, además de las autoridades departamentales y municipales hasta la posesión de personas elegidas en las nuevas elecciones.

“Debemos evitar antecedentes nefastos de ampliar el mandato de los legisladores. Lo que corresponde es que e lTCP declare nula cualquier alternativa de ampliación de mandato”, agregó Albarracín.

El pedido de ampliación se elaboró debido a que el mandato de las autoridades electas finalizará el próximo 22 de enero.