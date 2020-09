Ante reclamos, diputado retira proyecto de ley del libre ejercicio de la profesión médica

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, retiró su proyecto de ley para regular la labor de los médicos y promover el ejercicio libre de esta profesión sin la necesidad de estar inscritos en los colegios médicos.

“El Proyecto de Ley del Profesional Médico fue retirado por la Comisión de Salud y no será tratado hasta no ser consensuado con todas las instancias del sector, sociedades científicas, Facultades de Medicina y Colegios Médicos. Este tema no debe distraer la atención”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

En una conferencia, el diputado aseguró que la Comisión de Salud “no tenía previsto el tratamiento de la ley de ejercicio profesional médico. Ni está en agenda”, señaló Flores

La norma fue presentada por Flores en julio pasado.