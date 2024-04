Se evalúan méritos y prevén examen oral el lunes

Tras lograr acordar la metodología y criterios de calificación, las comisiones mixtas encargadas del proceso de preselección para las judiciales ayer comenzaron la evaluación de méritos.

El presidente de la comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), señaló que se tiene previsto concluir con la “subfase de calificación de méritos hasta este viernes 12 de abril y posteriormente, el lunes 15 de abril, se iniciaría el examen oral presencial”.

“Hasta el (domingo) 21 de abril concluiremos con las notas y calificaciones a los postulantes en carrera, que deben sumar por lo mínimo 130 puntos (sobre 200, para pasar de fase)”, manifestó Rejas.

Sin embargo, en esta etapa también se presentaron algunas diferencias en lo que hace “la experiencia profesional”.

En tanto, que para el examen oral se estableció que “la batería de preguntas llegará a la comisión, en la misma jornada en que se aplicará”.

Sin riesgo

Ante una posible interrupción del proceso, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que el postulante inhabilitado que presentó una acción de amparo para frenar las judiciales retiró esta medida judicial.

“Entiendo que ese recurso fue retirado en su tratamiento, no existe un recurso constitucional que esté pendiente de resolución. En consecuencia, siendo que no se ha siquiera considerado y se ha retirado por parte del imperante este recurso, no habría materia que tenga que ser discutida, (...) no tiene ningún tipo de impedimento ni óbice”, dijo el legislador.