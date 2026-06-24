Presidente pide cárcel para los responsables de los daños en los bloqueos

El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza contra los responsables de los daños ocasionados durante los 50 días de bloqueos registrados en el país y sostuvo que quienes provocaron perjuicios a la población deben ser encarcelados.

Durante un acto por el Bicentenariode la Policía, el mandatario diferenció el derecho constitucional a la protesta de las acciones que, según afirmó, causaron afectaciones económicas y sociales a la ciudadanía.

“Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo”, afirmó.

Paz sostuvo que las movilizaciones fueron “infiltradas con una lógica política, narcoterrorista” que perjudicó al país y destacó la actuación de la Policía Boliviana y otras instituciones estatales durante la crisis.

El jefe de Estado aseguró que existen responsabilidades por los perjuicios ocasionados y pidió a las autoridades judiciales avanzar en las investigaciones correspondientes.

“En estos 50 días (del bloqueo) tiene que haber responsables que ante la justicia a través de nuestro Ministerio Público, con la colaboración del Gobierno nacional y la familia boliviana, tengamos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”, manifestó.

Como ejemplo de las pérdidas generadas por los bloqueos, el mandatario señaló que los daños a la infraestructura vial superan los 90 millones de bolivianos.

“Sólo en daños en carreteras, más de 90 millones de bolivianos. ¿Quién va a pagar eso?”, cuestionó.

Paz reiteró que su gobierno mantendrá abiertos los espacios de diálogo para quienes busquen soluciones dentro del marco constitucional, pero advirtió que no habrá tolerancia con acciones que vulneren la ley o afecten a la población.

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo impulsará un “gran acuerdo nacional” y aseguró que durante su gestión recuperará la presencia del Estado en todos los territorios del país.

“Todo volverá a la patria, todo estará bajo el manto de la Constitución y del mandato popular”, señaló.

Según Paz, el país atraviesa una etapa decisiva para consolidar el orden institucional, el respeto a la ley y la estabilidad democrática.