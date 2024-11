Cocaleros rechazan denuncia de venta de armas para los bloqueos, tras muertes en Pucamayu

El senador y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, afirmó este miércoles que las denuncias sobre una relación entre las muertes en Pucamayu por una supuesta venta de armas para los bloqueos evistas son un "teatro" del Gobierno.

"Es otro guion, otro teatro armado por el Gobierno de Lucho Arce. Esperamos que se esclarezca y que no se use a esas víctimas para favorecer al Gobierno", dijo Loza.

Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que las cinco personas secuestradas en Pucamayu, en el trópico, fueron asesinadas, en un caso de supuesta venta de armas a dirigentes que estaban relacionados con el bloqueo evista de 24 días.

Para Loza "el viceministro lo pintó con color político" y aseveró que no sabe ni siquiera si la zona está en Colomi o Villa Tunari.

"El Gobierno quiere culpar a alguien y luego victimizarse", dijo.

Sugirió una investigación internacional porque no confía en la Policía Boliviana.

Retorno de la Policía

Loza dijo que la Policía puede retornar a la zona y que no entiende por qué se fueron ya que "nadie los amenazó".

"¿Por qué abandonaron el trópico? ¿Quién les amenazó? Por qué se han ido, hace cuánto tiempo ha terminado el bloqueo. No hay bancos, no hay carburantes. Parece una venganza o castigo al trópico.



No sé por qué no vuelven, nadie los votó y nadie los amenazó", dijo.