Dijo que representaba a un diputado y pidió aportes en Cartonbol para “pacificar a bloqueadores”, denuncia ministro

Seguridad
Unitel
Publicado el 19/06/2026 a las 11h02
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El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, brindó el jueves un informe sobre las recientes acciones de fiscalización que permitieron “detectar y frenar de manera oportuna” aportes irregulares en entidades bajo su dependencia, según un reporte de Unitel.

Esta cartera del Estado informó el jueves que el primer caso se reportó en la planta de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia (Cartonbol) de Oruro.

El pasado viernes 12 de junio, un ciudadano identificado como Wilson C. H., ingresó a las instalaciones de esa empresa y manifestó que “representaba” a un diputado.

El sujeto solicitó de forma irregular el pago de Bs 2.000 con el supuesto fin de “pacificar a bloqueadores y comunarios” de la zona y “afirmó falsamente” que contaba con el aval de “altas autoridades” y del gerente técnico de la empresa ese cobro, reseña un boletín institucional.

Tras verificar de forma inmediata que ni la gerencia técnica, ni el legislador mencionado tenían conocimiento de las acciones de esta persona, Cartonbol activó sus protocolos de seguridad.

Con el apoyo del efectivo policial de la planta, el sujeto fue retenido preventivamente y posteriormente aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

A le fecha, el individuo se encuentra con medidas sustitutivas por el presunto delito de concusión, informó el ministerio.

Observatorio Agroambiental

El otro caso se registró en el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP). En mayo de este año se identificó que siete funcionarios públicos realizaban pagos irregulares equivalentes al 30% de sus salarios en favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas.

Estos “aportes” ilegales se realizaban bajo el argumento de haber sido recomendados por dicha autoridad indígena para ingresar a la institución, señala el boletín.

Evidenciado el ilícito, los siete funcionarios fueron destituidos de manera inmediata por incurrir en faltas gravísimas al Reglamento Interno de Personal y contravenir la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

El ministro Justiniano enfatizó que en ese ministerio “nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada”.

 

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