Wally Zeballos genera controversia tras asegurar que la música de PK2 no es chicha

Las recientes declaraciones de Wally Zeballos, vocalista y fundador de PK2, han provocado una ola de reacciones en redes sociales. El músico afirmó que la propuesta de su agrupación no pertenece al género chicha y que su principal público se encuentra en los sectores de clase media y alta.

Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos seguidores respaldaron su postura y señalaron que PK2 ha construido una identidad musical propia a lo largo de su trayectoria, otros expresaron su descontento al considerar que los comentarios podrían interpretarse como un menosprecio hacia la música chicha y hacia los sectores populares que consumen este género.

La molestia de varios internautas se centró especialmente en la mención de las clases sociales. Para muchos, la música no debería estar asociada a un determinado nivel económico y las declaraciones fueron vistas como una forma de marcar diferencias entre públicos según su condición social.

La controversia también llamó la atención debido a la importancia que tiene la música chicha dentro de la cultura popular boliviana. Numerosos usuarios destacaron que este género ha acompañado durante décadas a miles de familias y forma parte de la identidad musical de distintas regiones del país.

Por otro lado, quienes defendieron al artista señalaron que Zeballos simplemente intentó explicar que PK2 mantiene un estilo propio, diferente a otros géneros tropicales, y que sus palabras fueron sacadas de contexto o malinterpretadas.

PK2 es una de las agrupaciones más reconocidas de Bolivia y cuenta con una trayectoria de varias décadas en los escenarios nacionales. A lo largo de los años, la banda ha apostado por una propuesta que combina distintos ritmos tropicales y elementos modernos, logrando consolidar una amplia base de seguidores.

Hasta el momento, las declaraciones continúan generando debate en redes sociales, donde cientos de usuarios siguen discutiendo si las palabras del cantante fueron una simple descripción de su propuesta musical o si realmente reflejan una visión que desvaloriza a la música chicha y a determinados sectores de la sociedad.