Wally Zeballos genera controversia tras asegurar que la música de PK2 no es chicha

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 16/06/2026 a las 16h21
ESCUCHA LA NOTICIA

Las recientes declaraciones de Wally Zeballos, vocalista y fundador de PK2, han provocado una ola de reacciones en redes sociales. El músico afirmó que la propuesta de su agrupación no pertenece al género chicha y que su principal público se encuentra en los sectores de clase media y alta.

Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos seguidores respaldaron su postura y señalaron que PK2 ha construido una identidad musical propia a lo largo de su trayectoria, otros expresaron su descontento al considerar que los comentarios podrían interpretarse como un menosprecio hacia la música chicha y hacia los sectores populares que consumen este género.

La molestia de varios internautas se centró especialmente en la mención de las clases sociales. Para muchos, la música no debería estar asociada a un determinado nivel económico y las declaraciones fueron vistas como una forma de marcar diferencias entre públicos según su condición social.

La controversia también llamó la atención debido a la importancia que tiene la música chicha dentro de la cultura popular boliviana. Numerosos usuarios destacaron que este género ha acompañado durante décadas a miles de familias y forma parte de la identidad musical de distintas regiones del país.

Por otro lado, quienes defendieron al artista señalaron que Zeballos simplemente intentó explicar que PK2 mantiene un estilo propio, diferente a otros géneros tropicales, y que sus palabras fueron sacadas de contexto o malinterpretadas.

PK2 es una de las agrupaciones más reconocidas de Bolivia y cuenta con una trayectoria de varias décadas en los escenarios nacionales. A lo largo de los años, la banda ha apostado por una propuesta que combina distintos ritmos tropicales y elementos modernos, logrando consolidar una amplia base de seguidores.

Hasta el momento, las declaraciones continúan generando debate en redes sociales, donde cientos de usuarios siguen discutiendo si las palabras del cantante fueron una simple descripción de su propuesta musical o si realmente reflejan una visión que desvaloriza a la música chicha y a determinados sectores de la sociedad.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La resistencia de Israel siembra dudas sobre el futuro del pacto de paz
2
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
3
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados
4
Dan detención preventiva a acusado de violación; sospechan de más víctimas
5
Advierten que el encendido de fogatas se multará con Bs 2 mil en San Juan

Lo más compartido

1
Viva junta extraordinaria
2
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
3
¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?
4
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
5
Viva junta ordinaria

Más en Farandula

16/06/2026
De Unitoons, Chico Station, Calle 7, MasterChef, pódcasts y novelas digitales: ¿quiénes son los famosos de La Gran Batalla Superstars?
La nueva temporada de La Gran Batalla Superstars reúne a algunas de las personalidades más conocidas de la televisión, las redes sociales, la gastronomía, los...
Ver más
15/06/2026
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
El fundador y director de Kory Huayras, Luis Paiva Quinteros, falleció el domingo en la ciudad de La Paz, dejando un profundo vacío en la música boliviana....
Ver más
La segunda temporada de MasterChef Celebrity Bolivia llegó a su emocionante final y consagró a Sebastián Putz como el nuevo campeón del reality culinario de Unitel, tras una reñida competencia frente...
Ver más
12/06/2026
Sebastián Putz se corona campeón de MasterChef Celebrity Bolivia y dedica el triunfo a sus hijas
Oskar Mejía, organizador de la Feria Garage del Coleccionismo, dio a conocer que este 12, 13 y 14 de junio se realizará una nueva edición del evento que reunirá a coleccionistas, aficionados y...
Ver más
12/06/2026
La Feria Garage del Coleccionismo reunirá a fanáticos de Star Wars, Marvel, He-Man y más en Cochabamba
En los últimos días, el nombre de Yenifer García se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que hiciera pública una denuncia contra su esposo, Antonio Talamás, expresidente de la Asamblea...
Ver más
11/06/2026
¿Quién es Yenifer García? La abogada y reina de belleza que denunció presunta violencia dentro de su matrimonio
La semifinal de MasterChef Celebrity Bolivia estuvo marcada por la emoción, la tensión y una despedida que conmovió a los seguidores del programa. Tras una reñida competencia, Código Fher quedó...
Ver más
11/06/2026
Código Fher queda fuera de MasterChef Celebrity y Pablo Fernández junto a Sebastian Putz avanzan a la gran final
En Portada
16/06/2026 Seguridad
En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia
Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente Rodrigo Paz, exigiendo su renuncia y...
vista
16/06/2026 País
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente Rodrigo Paz para que garantice la libre...
vista
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las selecciones de Francia y Argentina, en una...
vista
16/06/2026 País
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó ayer la existencia de 52 puntos de bloqueos en el país, 40 menos que el tope de la anterior semana...
vista
16/06/2026 País
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
La Caravana Humanitaria llegó ayer hasta Patacamaya, en La Paz,  para brindar asistencia, y distribuir alimentos y otros insumos a los choferes que quedaron...
vista
16/06/2026 Economía
Empresarios: pérdidas por bloqueos alcanzan a más de Bs 14.545 millones
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió ayer que la afectación económica nacional acumulada por los bloqueos alcanza a...
vista
Actualidad
Cuatro personas la transportaban en un vehículo, otro, que lo acompañaba, tenía una conexión a internet satelital de...
Ver más
16/06/2026 Seguridad
Incautan en Brasil cocaína boliviana con escolta satelital
Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente...
Ver más
16/06/2026 Seguridad
En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente...
Ver más
16/06/2026 País
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió ayer que la afectación económica...
Ver más
16/06/2026 Economía
Empresarios: pérdidas por bloqueos alcanzan a más de Bs 14.545 millones
Deportes
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con cuatro encuentros para completar la primera ronda de...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca
Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física...
Ver más
15/06/2026 Fútbol
¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
Un total de 14 filmes forman parte del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos “Bajo nuestra piel”.
Ver más
16/06/2026 Cultura
Cine: en marcha Festival “Bajo nuestra piel”
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino