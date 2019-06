La ABAF denuncia un hecho de agresión

La Asociación Boliviana de Árbitros (ABAF) hizo conocer sobre un hecho de agresión en contra del árbitro asistente Reluy Vallejos, quien habría sido víctima del arquero del club Universidad Loyola, Marco Méndez, durante un partido de la Primera “B” de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP). El hecho se registró el pasado sábado.

“La inseguridad en los campos de juego de la AFLP se cobra otra víctima. El árbitro asistente FIFA, Reluy Vallejos, fue brutalmente agredido, este sábado por el guardameta de la U Loyola, Marco Méndez, que no aceptó la correcta decisión del colegiado y lo agarró a golpes de puño”, señala la denuncia del presidente de la ABAF, Víctor Chambi.

En su publicación en Twitter, Chambi adjunta videos sobre los hechos acontecidos luego del partido cuando llegó un efectivo policial para tratar de conocer más sobre el hecho. Según lo que se conoce, la agresión se denunció en una de las postas policiales cercanas a la cancha de Calacoto, pero el portero del club universitario decidió marcharse del lugar haciendo caso omiso.

Por su parte, el futbolista publicó que se debe considerar todos los hechos y afirmó que fue provocado por los árbitros dentro del campo de juego.

“No quiero justificar mi reacción ni nada pero todos conocemos a estos señores árbitros lo prepotentes que son, provocando a los jugadores. Como dije no quiero justificar pero hablen la verdad, el señor asistente en el transcurso del segundo tiempo me provocó y me amenazó”, aseveró el portero a través de las redes sociales.