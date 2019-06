Bolivia va con la misión de recuperarse

Los Tiempos y Agencias

Bolivia va con la obligación de conseguir un triunfo ante Perú, hoy (17:30 HB), en la segunda fecha del grupo A de la Copa América y que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La Verde es la que está urgida de puntos y no puede ceder más si no quiere seguir complicándose. En su debut, el combinado nacional cayó por 3-0 ante Brasil y llega al duelo con el cuadro incaico con la misión de reivindicarse para al menos tener posibilidad de avanzar.

Luego del primer partido y la evaluación del técnico Eduardo Villegas, se anticipan algunos cambios en el once inicial, sobre todo con el afán de ocasionar más opciones de ataque. Las falencias del primer duelo fueron evidentes, pues las opciones de Bolivia se vieron reducidas y sin peligro.

Para ese objetivo, Villegas podría contar con Leonardo Vaca como acompañante de Marcelo Martins en el ataque, o bien un poco más retrasado para ser el enlace entre el medio sector y la zona ofensiva. El esquema de Villegas podría mantenerse con 1-4-5-1 o modificarse a 1-4-4-2.

Asimismo, Ramiro Vaca es otra de las opciones que se maneja en la zona medular, donde también se dieron varias fallas y se apunta a mejorar para evitar que se dé la misma situación que se registró en el cotejo debut.

Otra de las opciones que se maneja es la de Roberto Carlos Fernández, por el extremo izquierdo, con quien podría cambiar el esquema y llegar con mayor volumen ofensivo.

PERÚ

A Perú, que igualó sin goles con Venezuela en el debut, le urge sumar de a tres a expensas de Bolivia para tener el margen de pérdida total al chocar con Brasil en el cierre del grupo, el 22 de junio en Sao Paulo.

La defensa no parece ofrecer muchos problemas, pues ya son tres los partidos jugados sin encajar goles en Copa América, la mejor racha en toda su historia.

El duelo de esta jornada será importante para ambas selecciones, que quieren evitar la eliminación en el grupo que comparten con Brasil y Venezuela.

APUNTES

Tres jugadores valen más que Bolivia

Paolo Guerrero (Internacional-Brasil), André Carrillo (Al-Hilal- Arabia Saudita) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-EEUU) alcanzan un valor de 15,75 millones de euros, según el diario Depor.

El valor de los tres futbolistas supera al que tiene la selección nacional, que está valorizada en 14,20 millones de euros.

En el caso de la Verde, el valor total de los 23 jugadores convocados no se iguala con el de ninguna otra selección. El jugador que tiene mayor valor en el mercado es Alejandro Chumacero.

APUNTE

“Si no vamos a salir, mejor no jugar”

Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry, el histórico 10 de la selección que clasificó al Mundial de Estados Unidos 94, conversó con Radio Ovación de Perú para analizar el cotejo que la Verde jugará ante el país incaico.

“Con el respeto que se merecen, Perú ha venido de jugar un Mundial, hay un mejor nivel que te da jerarquía. Espero, como hincha, que Bolivia juegue diferente. Si vamos a defender contra todo y no salir del área, mejor no juguemos. Su primer examen en la Copa América fue ante Brasil, no es fácil”, señaló.

"Vamos a jugar de una manera distinta, juegue quien juegue. Van a ver una actitud mejorada y un fútbol más ofensivo". 4_5_dep_12_e_villegas.jpg Eduardo Villegas Técnico de Bolivia Archivo Eduardo Villegas Técnico de Bolivia "La actitud nos sobra, a este equipo no se le puede reclamar eso. Tenemos que salir con decisión". 4_5_dep_24_r_gareca.jpg Ricardo Gareca Técnico de Perú Archivo Técnico de Perú