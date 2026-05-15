Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos

El Gobierno y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) concluyeron cerca de las 03:00 de la madrugada una extensa reunión de diálogo en la que alcanzaron acuerdos en varios puntos relacionados con las demandas del sector cooperativista.

Entre los temas abordados se tienen el acceso a combustible, transporte y provisión de material explosivo, asuntos que formaban parte de las principales exigencias planteadas por los mineros movilizados.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, señaló que si bien se lograron avances importantes, varios temas continuarán siendo trabajados de manera conjunta en futuras reuniones.

Espinoza destacó además la predisposición al diálogo mostrada por el sector cooperativista y aseguró que las medidas de presión quedarían suspendidas tras los acuerdos alcanzados.

A la salida del encuentro, los representantes mineros no brindaron declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, el ministro confirmó que el Ejecutivo continuará sosteniendo reuniones con otros sectores movilizados.

La reunión se desarrolló en medio del conflicto social y los bloqueos que afectan distintas regiones del país, mientras el Gobierno busca acuerdos para reducir las medidas de presión y garantizar el abastecimiento y la circulación.