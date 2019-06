Peruano Zambrano asegura que Uruguay "no es el favorito" en duelo de cuartos

SALVADOR |

"Yo no veo favorito a Uruguay. Entre ambas selecciones todo es parejo", afirmó hoy el defensor central peruano Carlos Zambrano, sobre el duelo de cuartos de final entre ambos combinados en la Copa América de Brasil-2019 y manifestó su placer por enfrentar a Suárez y Cavani.

"Yo no lo veo favorito a Uruguay. En los partidos contra ellos hemos sacado buenos resultados o ellos también. Ambas selecciones hemos ganado y perdido, todo es parejo. Entre Uruguay y Perú no hay favoritos", dijo Zambrano en rueda de prensa en Salvador, sede del partido de cuartos este sábado.

El 'León' Zambrano, de 29 años y ausente en la derrota 5-0 ante Brasil por la una fatiga muscular, se refería a los encuentros de la clasificatoria sudamericana al Mundial Rusia-2018: victoria de la Celeste 1-0 en Montevideo y triunfo de los incas 2-1 en Lima.

"No es como entre Perú y Brasil, que sí hay favoritismo para Brasil", agregó el zaguero del Basilea de Suiza.

Sobre la lesión que lo radió del choque ante la Seleçao, el pasado sábado en Sao Paulo en la última fecha del Grupo A, Zambrano manifestó haber "mejorado mucho" y confió en llegar recuperado para el partido. "Estaba con un poco de miedo porque no quería perderme este partido que es clave después del mal resultado que tuvimos ante Brasil. En los entrenamientos me he sentido bien y espero llegar al cien por ciento para ayudar al grupo", expresó.

"Ante Uruguay tenemos una linda oportunidad para lavarnos la cara", remarcó.

Luis Suárez y Edinson Cavani, los máximos goleadores históricos de la Celeste, estarán del otro lado del campo, toda una "motivación" para el 'Káiser'.

"Siempre me ha gustado enfrentar a delanteros con mucho nombre como Luis Suárez y Edinson Cavani. Enfrentar a jugadores así me da mucha motivación. Tenemos que concentrarnos en los ataque de Uruguay, no sólo yo, todo el equipo, porque la idea es sacar el arco en cero", puntualizó Zambrano.

El Uruguay-Perú de cuartos de final está previsto este sábado en la mundialista Arena Fonte Nova a partir de las 19H00 GMT. El ganador chocará en las semifinales con el vencedor del Colombia-Chile, que se enfrentan el viernes en Sao Paulo.