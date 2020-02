Giménez en el arco podría ser la sorpresa

El golero paraguayo Arnaldo Giménez podría ser la sorpresa en Wilstermann mañana cuando reciba a Always Ready, por la octava fecha del torneo Apertura.

El arquero paraguayo fue dado de alta y trabajó con normalidad con el resto del equipo ayer. Algo que da la esperanza de que podría retornar al once titular aviador.

Giménez se perdió los últimos dos partidos de Wilstermann, el empate (0-0) ante Real Santa Cruz en el Félix Capriles y la derrota (4-1) ante Real Potosí en la Villa Imperial, como producto de una lesión en el hombre izquierdo tras un golpe que recibió en la victoria (0-1) ante The Strongest, en La Paz.

El golero fue sometido a un tratamiento con plasma rico en plaquetas y, según se conoció ayer, no sintió dolor en el hombro tras la práctica.

Giménez es una de las piezas clave en Wilstermann y su recuperación brinda mayor ánimo, por la seguridad que da en el arco, sobre todo con miras al debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, el próximo 4 de marzo.

Otra novedad en la práctica de ayer fue el retorno del paraguayo Ismael Benegas, quien en la semana trabajo de manera diferenciada, por una distensión de ligamento en la rodilla derecha.

De mantenerse los últimos movimientos que hizo el estratega aviador Cristian Díaz, éste podría ser el once titular que reciba mañana a Always Ready: Arnaldo Giménez en el arco; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ismael Benegas y Juan Pablo Aponte en la defensa; Didí Torrico, Leonel Justianino y Paúl Arano en el medio campo; Marcos Rosales (sub-20) como extremo por derecha y Serginho por izquierda, y Gilbert Álvarez como único atacante.

El caso Pochi

A quien no apurarán para su retorno es al volante argentino Cristian “Pochi” Chávez, quien adelantó mucho su recuperación, se lo estaría cuidando para que vuelva al 100 por ciento para el debut en la Copa Libertadores.

El volante sufre de un edema óseo en la rodilla derecha y se espera pueda ya jugar ante San José.

NEGOCIACIONES POR UN DELANTERO

Aunque la dirigencia aún no quiere lanzar el nombre del delantero que reforzaría la ofensiva de Wilstermann para la Copa Libertadores, ayer se conoció que las negociaciones están bastante avanzadas, incluso se dijo que el atacante llegaría el lunes a Cochabamba.

La noticia aún no quiere se oficializada por la dirigencia de Wilstermann para no entorpecer las negociaciones, pero se conoce que el delantero fue dirigido por el estratega aviador Cristian Díaz, quien habría dado el OK para la contratación del atacante.