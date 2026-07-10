Puente para unir Cochabamba con Chuquisaca, en su recta final

El gobernador Leonardo Loza, junto al alcalde del municipio de Aiquile, Marvin Rodríguez, inspeccionó ayer la construcción del puente Ajial, una obra estratégica que fortalecerá la integración vial entre los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, consolidando nuevas rutas interdepartamentales para impulsar el desarrollo productivo, facilitar el transporte y mejorar la conectividad de las comunidades de ambas regiones.

Durante la visita verificó el avance físico del proyecto y sostuvo una evaluación técnica con las instituciones involucradas, reafirmando el compromiso de garantizar la continuidad de los trabajos hasta su conclusión.

El gobernador Leonardo Loza recordó que el proyecto fue iniciado en la anterior gestión y lamentó que factores económicos y sociales hayan retrasado su ejecución; sin embargo, aseguró que hay una decisión para culminar la infraestructura.

“Esta obra viene desde la anterior gestión. Quizás ya debió haber concluido y tanto los hermanos chuquisaqueños como los cochabambinos ya deberían estar transitando por este puente. Por las circunstancias económicas e incluso sociales se ha retrasado, pero nos hemos puesto de acuerdo: esta obra no se paraliza, se continúa hasta su conclusión”, afirmó.

Asimismo, destacó que la empresa constructora, los gobiernos municipales y las gobernaciones de Cochabamba y Chuquisaca realizarán todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos plazos establecidos.

“La obra debe y tiene que terminarse. La empresa hará los esfuerzos necesarios para concluir en el tiempo previsto”, anunció.