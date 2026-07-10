Puente para unir Cochabamba con Chuquisaca, en su recta final

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 10/07/2026 a las 8h49
ESCUCHA LA NOTICIA

El gobernador Leonardo Loza, junto al alcalde del municipio de Aiquile, Marvin Rodríguez, inspeccionó ayer la construcción del puente Ajial, una obra estratégica que fortalecerá la integración vial entre los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, consolidando nuevas rutas interdepartamentales para impulsar el desarrollo productivo, facilitar el transporte y mejorar la conectividad de las comunidades de ambas regiones.

Durante la visita verificó el avance físico del proyecto y sostuvo una evaluación técnica con las instituciones involucradas, reafirmando el compromiso de garantizar la continuidad de los trabajos hasta su conclusión.

El gobernador Leonardo Loza recordó que el proyecto fue iniciado en la anterior gestión y lamentó que factores económicos y sociales hayan retrasado su ejecución; sin embargo, aseguró que  hay una decisión para culminar la infraestructura.

“Esta obra viene desde la anterior gestión. Quizás ya debió haber concluido y tanto los hermanos chuquisaqueños como los cochabambinos ya deberían estar transitando por este puente. Por las circunstancias económicas e incluso sociales se ha retrasado, pero nos hemos puesto de acuerdo: esta obra no se paraliza, se continúa hasta su conclusión”, afirmó.

Asimismo, destacó que la empresa constructora, los gobiernos municipales y las gobernaciones de Cochabamba y Chuquisaca realizarán todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos plazos establecidos.

“La obra debe y tiene que terminarse. La empresa hará los esfuerzos necesarios para concluir en el tiempo previsto”, anunció.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Trump amenaza con "arrasar" Irán si lo asesinan
2
Hallan sin vida el cuerpo de una mujer en la represa de Incachaca
3
Zamora asegura que Samuel, Tuto y Evo "están chao" y que Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político
4
Lluta denuncia que Libre busca "acallarlo" por su proyecto para legalizar autos "chutos"
5
Caso Sparring: Fallece adolescente de 15 años que permaneció cinco meses en terapia intensiva

Más en Cochabamba

11/07/2026
Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari
Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se extiende desde Sacaba hasta Cercado y se prevé...
Ver más
10/07/2026
Dirección de Zoonosis rescata 5 canes san bernardo y activa acciones para garantizar su recuperación
La Dirección de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba informó que este viernes se llevó a cabo una nueva intervención en un inmueble ubicado...
Ver más
La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio de Cochabamba informó que, con los dos incendios registrados ayer jueves en la torrentera Pintumayu, suman cuatro los incendios atendidos en lo que...
Ver más
10/07/2026
Cuatro incendios afectaron al Parque Tunari en lo que va del año
Bomberos voluntarios que se trasladaron al Parque Nacional Tunari para atender un incendio reportaron que el fuego se debe a un acopio de material vegetal y que gracias a la intervención oportuna...
Ver más
09/07/2026
Reportan que el incendio en el Tunari está casi controlado
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó ayer un incremento de las infecciones respiratorias agudas, neumonías, varicela y herpangina durante la última semana del 28 de junio al 4 de julio...
Ver más
08/07/2026
Sedes reporta aumento de infecciones respiratorias, varicela y herpangina
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó este martes su preocupación por la reciente designación de una autoridad nacional, Zvonko Matkovic, al frente de ENDE Vallehermoso y consideró que...
Ver más
07/07/2026
Loza se pronuncia sobre designación de Matkovic en ENDE Valle Hermoso
En Portada
11/07/2026 Fútbol
¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con goles decisivos de Julián Álvarez (112') y...
vista
11/07/2026 Fútbol
Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!
El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los 90 minutos, la Selección Argentina y...
vista
11/07/2026 Cochabamba
Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari
Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se extiende desde Sacaba hasta Cercado y se prevé...
vista
11/07/2026 Seguridad
Denuncian custodia armada y trabajos con maquinaria en predios de Santa Rita, avasallados hace 45 días
Propietarios de los predios de Santa Rita, ubicados en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, denuncian que sus tierras siguen tomadas desde hace 45 días por...
vista
11/07/2026 País
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia demuestran que las máximas autoridades...
vista
11/07/2026 Fútbol
Inglaterra acaba con el sueño vikingo: le gana a Noruega y se mete en la semifinal del Mundial
Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
vista
Actualidad
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público investiga el octavo...
Ver más
11/07/2026 Seguridad
Fiscalía investiga feminicidio de una mujer que fue hallada sin vida en la Tamborada
Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se...
Ver más
11/07/2026 Cochabamba
Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari
Propietarios de los predios de Santa Rita, ubicados en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, denuncian que sus...
Ver más
11/07/2026 Seguridad
Denuncian custodia armada y trabajos con maquinaria en predios de Santa Rita, avasallados hace 45 días
De acuerdo al libro Las puertas del infierno, las pruebas documentales incautadas por el Ministerio Público en Bolivia...
Ver más
11/07/2026 País
"Conexión Roma": correos y cartas secretas muestran que el Vaticano ordenó ocultar pruebas de pederastia en Bolivia
Deportes
Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en la prórroga en Kansas City, con...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
¡Sufrido, agónico y glorioso! Julián y Lautaro rompen el maleficio suizo para citar a Argentina con Inglaterra
El tiempo reglamentario no fue suficiente y el suspenso se estira en los cuartos de final. Tras un vibrante 1-1 en los...
Ver más
11/07/2026 Fútbol
Drama mundialista: ¡Hay alargue entre Argentina y Suiza!
Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Ver más
11/07/2026 Fútbol
Inglaterra acaba con el sueño vikingo: le gana a Noruega y se mete en la semifinal del Mundial
Tras intensas semanas de competencia y la vibrante definición de los octavos de final, la Copa del Mundo de la FIFA...
Ver más
08/07/2026 Fútbol
Día de descanso en el Mundial: el balón se detiene antes de los cuartos de final
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
Doble Click
La música perdió ayer a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con...
Ver más
10/07/2026 Música
Muere a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, la voz arenosa que reinó en los 80
El éxito que tiene actualmente el filme boliviano “La hija cóndor” en las salas cinematográficas de Suiza espera ser...
Ver más
10/07/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” cautiva al público suizo y se apresta a conquistar Francia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia
En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, la Coral Infantil Cochabamba, institución referente en la...
Ver más
08/07/2026 Cultura
“Voces que abrigan” reúne a corales infantiles de Bolivia