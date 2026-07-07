Refaccionarán 161 escuelas en la vacación de invierno en Cercado

Con el inicio del receso pedagógico de invierno, la Alcaldía de Cochabamba informó ayer que se dio inicio al “Plan de Mantenimiento de Infraestructura Educativa 2026” que contempla la in intervención de 161 recintos.

Tras una inspección realizada, el alcalde Manfred Reyes Villa destacó que los trabajos de mantenimiento se realizarán en cada uno de las Unidades Educativas.

En los 161 establecimientos educativos se realizarán los trabajos de pintura, plomería, sanitario, electricidad, canaletas, mejoramiento de los techos y otros trabajos menores. Para ello se tendrá un presupuesto de Bs 2,5 millones.

Anunció que más adelante se trabajarán en las ampliaciones de infraestructuras educativas y que tendrá una inversión de 54 millones de bolivianos.

Reyes Villa resaltó que desde el primer día de las vacaciones invernales se ingresó a 58 establecimientos educativos. “Durante estos días se intensificarán los trabajos para evitar afectar las labores educativas cuando los estudiantes retornen a sus establecimientos educativos”, sostuvo.

En jurisdicción de la Subalcaldía Adela Zamudio se cuenta con 30 establecimientos, de los cuales en 8 se realizan los trabajos, en la Subalcaldía Valle Hermoso de 27 en 11 se realizan los trabajos, en Alejo Calatayud se realizan los trabajos en 9 unidades educativa de las 27, en Molle se ingresó con los trabajos en 11 de los 26 establecimientos, en Tunari se ingresó en 3 de las 17 infraestructuras educativas, en Tamborada se realizan en 2 colegios de las 6 infraestructuras que cuenta la zona y finalmente en la Subalcaldía de Itocta de las 28 se ingresó a 7 unidades educativas.