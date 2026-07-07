Loza se pronuncia sobre designación de Matkovic en ENDE Valle Hermoso

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó este martes su preocupación por la reciente designación de una autoridad nacional, Zvonko Matkovic, al frente de ENDE Vallehermoso y consideró que el Gobierno central continúa relegando a los profesionales cochabambinos en cargos estratégicos con sede en el departamento, según un reporte de prensa de la Gobernación.

En contacto con los medios de comunicación, la primera autoridad departamental sostuvo que, si bien la designación de autoridades corresponde al nivel central del Estado, Cochabamba cuenta con profesionales altamente capacitados que podrían asumir esas responsabilidades.

"No comparto ese criterio de que los profesionales cochabambinos sean alejados por este Gobierno. Cochabamba tiene grandes hombres y mujeres preparados para ocupar esos cargos", afirmó.

Loza señaló que resulta "indignante" que una empresa estatal con sede en Cochabamba no sea dirigida por un profesional del departamento, e instó al Gobierno nacional a valorar la capacidad técnica de los recursos humanos locales.

"Solo diría al Gobierno: respete a Cochabamba, respete a los profesionales cochabambinos y no los discrimine", enfatizó.

Asimismo, consideró que la designación responde a una decisión política y manifestó que sería importante que las autoridades aliadas al Gobierno central también hagan escuchar la voz de Cochabamba para defender los espacios institucionales del departamento.

Cuestiona persecución política

Durante la entrevista, el Gobernador también se refirió a la situación del dirigente Vicente Salazar, quien fue trasladado al penal de Choncho coro, señalando que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de persecución política.

Afirmó que, en lugar de concentrarse en resolver los problemas económicos y sociales del país, el Gobierno nacional estaría priorizando procesos judiciales contra dirigentes sociales.

"Considero que el señor Vicente es parte de esa persecución política que busca acallar a quienes piensan diferente", sostuvo.

Preocupación por el impacto económico del Decreto Supremo 5644

En otro punto de la conferencia, Leonardo Loza reiteró su preocupación por las consecuencias económicas del Decreto Supremo 5644, que autoriza la importación privada de combustibles y elimina el cobro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos para esas operaciones.

Explicó que esta medida provocará una importante reducción de ingresos para las gobernaciones del país y afectará directamente la capacidad de inversión del Gobierno Departamental.

"Con este decreto la Gobernación de Cochabamba dejará de percibir más de 56 millones de bolivianos al año, recursos fundamentales para ejecutar proyectos y atender las necesidades de la población", advirtió.

Ante este escenario, informó que la Gobernación ya inició el análisis del presupuesto de la próxima gestión junto a la Asamblea Legislativa Departamental y distintos sectores sociales para definir mecanismos que permitan afrontar la disminución de recursos.

La minería será una prioridad para fortalecer los ingresos departamentales

Como parte de las medidas para enfrentar la reducción presupuestaria, el Gobernador anunció que la administración departamental priorizará el fortalecimiento del sector minero, promoviendo proyectos que permitan incrementar la producción y generar mayores ingresos para el departamento.

"Vamos a ajustar nuestra planificación y ampliar la producción minera en Cochabamba para generar mayores recursos económicos para la Gobernación", señaló.