Wilstermann ingresó más de $us 10 millones entre 2019 y 2020

De acuerdo al informe económico que presentó ayer la directiva del club Wilstermann, la institución tuvo ingresos de más de 10 millones de dólares durante las gestiones 2019 y 2020, pero tuvo un egreso de más de 11 millones de dólares.

Según información dada ayer, el flujo de caja de Wilstermann tuvo un déficit de 369.718 dólares en la gestión 2019 y de 580.818 en el 2020, que, de acuerdo al informe, se cubrió con un préstamo del directorio aviador de 500.000 para el 2019 y de 600.000 para el 2020. Este último préstamo aún debe pagarse este año.

Los hinchas en las últimas semanas presionaron para que el directorio actual de Wilstermann brinde el resultado de la auditoría que se hizo a las gestiones 2019 y 2020. Sostenían que al club ingresó un mínimo de siete millones de dólares por la Copa Libertadores y el año pasado el plantel hizo paro de actividades para exigir el pago desde salarios, primas y premios de clasificación.

En el informe se muestra que en el 2019 el 74% fue destinado al pago de salarios de los jugadores, cuerpo técnico, premios, primas y el sueldo de la planta administrativa del club, y el 25% fue para solventar los gastos operativos que van desde los viajes del equipo, hasta el mantenimiento de las canchas, insumos del camarín, gastos legales, pagos a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y al Sedede, no solo por el uso del estadio, sino la limpieza del mismo y la energía eléctrica por partidos nocturnos.

En el 2020 fue destinado un 61% al pago de sueldos y un 27% a los gastos operativos.

Un gasto que se observa es que Wilstermann pagó 79.971 dólares por la ficha de Ezequiel Padilla a Boca Juniors. Sobre este egreso, la dirigencia reconoce que fue un error, porque creyeron que sería una buena inversión y no fue así, ya que el jugador ni juega para el plantel aviador.

En los egresos del año pasado el vicepresidente del club, Renán Quiroga, explicó que en este informe no están contemplados los pagos que aún se deben realizar, como premios al cuerpo técnico y jugadores del 2020.

“Siempre estoy tranquilo, porque sé que cuando vengan a buscarme nunca van a encontrar nada malo. Nosotros tenemos una cuenta bancaria y todos los documentos están ahí”, dijo el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas.

El titular aviador señaló que todos los informes financieros están a disposición de los socios, abonados o hinchas que quieran revisarlos. Para conseguirlos sólo deben presentar una carta a nombre de Rafael Rojas, director ejecutivo del club, solicitando verlos.

Este informe económico será presentado en una Asamblea de socios, que aún no tiene fecha, que será la que deberá aprobar el mismo.

En cuanto a las auditorías realizadas a las gestiones 2019 y 2020, Quiroga leyó el punto del dictamen que habla sobre el manejo económico: “En nuestra opinión los estados financieros presentan en todo aspecto la situación patrimonial, financiera del club Wilstermann (...) los resultados de las operaciones, resultados del patrimonio y los flujos económicos por la gestión son generalmente aceptables”.

Crece el patrimonio del club aviador



De acuerdo a la explicación del presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, el patrimonio de la institución creció exponencialmente en los últimos años.



La sede del club tenía un avalúo de $us 175.950 en 2018, ahora con la construcción del edificio de siete pisos tiene un valor de $us 1.340.000.

Entre otros activos figuran siete vehículos, desde un bus, vagonetas, camioneta, con un valor de $us 168.793. Además, el titular de Wilstermann destacó el complejo en la laguna Alalay que tiene una inversión de $us 395.000 y la construcción de la Ciudadela Deportiva ($us 324.000). Lo que suma un total de $us 2.227.793.

INFORME ECONÓMICO

Gestión 2019



Ingresos Monto en $us

Derechos de televisión y patrocinadores 336.069

Copa Libertadores 3.857.067

Recaudaciones partidos de local 1.201.515

Total ingresos Anual 5.394.651

Egresos Monto en $us

Salarios Cuerpo técnico, jugadores, primas, premios 4.255.131

Gastos administrativos FBF, AFC, Sedede, Impuestos 1.467.222

Gastos construcción edificio 42.016

Total egresos 5.764.369

Déficit -369.718

Financiamiento desde el directorio 100.000

Saldo efectivo gestión 2020 130.282

Gestión 2020

Ingresos Monto en $us

Derechos de televisión y patrocinadores 293.732

Copa Libertadores 4.242.80

Recaudaciones partidos de local 386.519

Total ingresos Anual 5.053.373

Egresos Monto en $us

Devolución financiamiento gestión 2019 500.000

Salarios cuerpo técnico, jugadores, primas, premios 3.517.788

Gastos administrativos FBF, AFC, Sedede, Impuestos 1.560.493

Gastos construcción edificio 186.192

Total egresos 5.764.472

Déficit -580.818

Financiamiento desde el directorio 600.000

Saldo efectivo gestión 2020 19.182