Real Tomayapo logra un agónico empate Always Ready en El Alto

Real Tomayapo amargó la noche a Always Ready con un empate 1-1 en el estadio de Villa Ingenio, impidiendo que el conjunto millonario alcanzara la cima del torneo Clausura.

Darlison Rodríguez adelantó a Always Ready en el minuto 77, pero el argentino Agustín Graneros empató para Tomayapo en el minuto 93.

Always Ready se mantiene en el tercer lugar con 12 puntos, detrás de Bolívar y The Strongest, que tienen 10 puntos. En la próxima jornada, Always Ready visitará a Bolívar, mientras que Real Tomayapo recibirá a Nacional Potosí.