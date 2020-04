Disney trabaja en una nueva versión de "Robin Hood"

Disney está trabajando en un una nueva versión de "Robin Hood", una película de dibujos animados que estrenó en 1973 y que ahora actualizará en un nuevo formato que combinará la técnica de imágenes generadas por ordenador con la actuación de personajes de carne y hueso.

Según una exclusiva publicada este viernes por el medio especializado The Hollywood Reporter, el gigante del entretenimiento habría comenzado este proyecto con la supervisión del mexicano Carlos López Estrada antes del parón que la crisis del coronavirus ha provocado en los estudios.

Nacido en Ciudad de México, Lóéz Estrada ha dirigido anteriormente la aclamada "Blindspotting" (2018), trabajado en vídeos musicales para Billie Eilish y colaborado con los estudios de animación de Disney.

Por su parte, como guionista de la futura película, la compañía ha fichado a Kari Granlund, quien ya escribió la nueva versión del clásico "The Lady and the Tramp", estrenada en 2019 en la plataforma Disney+.

Al parecer, esta actualización de "Robin Hood" también tiene previsto estrenarse directamente en el catálogo de la plataforma de "streaming".

La animación es el único formato que ha podido superar la cuarentena impuesta para evitar los contagios por Covid-19, que ha obligado a Disney a detener todos sus rodajes.

De hecho, esta semana la plataforma estrenará una serie de cortos sobre Olaf, el entrañable muñeco de nieve que acompaña a Elsa y Ana en las aventuras de "Frozen", creados por sus trabajadores desde casa.

Entre los rodajes aplazados se encuentra la nueva versión con actores reales de "The Little Mermaid", el thriller de Guillermo del Toro "Nightmare Alley", el drama de Ridley Scott "The Last Duel" y la siguiente entrega de "Home Alone".

Anteriormente, la empresa decidió aplazar indefinidamente el estreno en cines de la nueva versión de "Mulan", que costó más de 200 millones de dólares.