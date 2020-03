Aviónica prepara acústico “en casa” por el Covid-19

El cantautor José Mrochek, conocido artísticamente como Joti Aviónica, se unió a las medidas por el coronavirus y anunció un concierto vía streaming para este jueves 19 de marzo.

Con esto el artista, al igual que otros varios que lo han hecho a nivel mundial, como Fito Páez que citó a todos sus fans mañana a las 20:30 (hora boliviana), busca promover el aislamiento total para evitar más casos de coronavirus.

La cita es hoy en la misma casa de Joti, en Miami, desde las 21:00 en Facebook Live y en el canal de Aviónica, donde cantará sus éxitos a todo el mundo.

“Voy a estar yo con mi guitarra tocando mis canciones como llegaron al mundo”, dijo el artista.

A pesar de que ya lo había hecho antes, la iniciativa surgió luego de que vio un Facebook Live de su colega española Vega, con quien Joti había trabajado anteriormente.

“Ella lo hizo en España, allá ya se encontraban en cuarentena y me puse a pensar que aunque Bolivia aún no esté en esa situación sí es una buena idea de hacer este tipo de cosas para que la gente tenga una excusa y se quede en casa”.

“Es lindo conectar con la gente cuando no hay mucho que hacer. Yo estoy ya varios días aquí en casa en cuarentena y yo también quiero hacer cosas, he estado escribiendo muchas canciones y me parece que estas cosas al final ponen un poco la vida en perspectiva, te das cuenta de las cosas, como el hecho de poder salir, y recién valoras eso”.

Joti mencionó además que estos días se encuentra inspirado y espera que, por lo menos, si hay algo bueno que vaya a salir de esta situación sean buenas canciones.

“He tenido un comienzo de año muy difícil. Tenía que hacer una gira de conciertos, justo había sacado la canción más importante de mi vida que es ‘Ojos de miel’ con Andrea Echeverri, que ha sido un sueño para mí y no pude promocionarla”, añadió.

“Espero que a fin de año haga una gira de conciertos en vivo, en persona y con todos mis seguidores”, concluyó.