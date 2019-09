Las 10 mejores series y programas del Siglo XXI, según The Guardian

Actualmente es la época dorada de las series de televisión. La calidad de estas producciones cada día sorprende más, y está claro que están a la altura del mejor cine, y que incluso en muchas ocasiones superan con creces a lo que llega desde Hollywood.

En este caso, el diario británico The Guardian elaboró un importante ranking de las que, según ellos, son las 100 mejores series del siglo XXI. Y en esta selección “The Soprano” se llevó el primer puesto.

Fueron seis temporadas y 86 episodios los que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión, motivo por el cual el diario británico le otorgó el primer lugar en su lista de las mejores series de siglo XXI.

“The Soprano” consiguió 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.

Entérese cuáles son las 10 producciones que encabezaron su selección.

01 Los Soprano

La producción de HBO encabeza la lista. Según el medio británico, esta serie logró complementar los elementos del cine en una serie de televisión. Sus personajes versátiles hicieron que sus seguidores y la historia los ubique en este sitial de honor.

La serie emitida entre 1999 y 2007 consagró a su protagonista James Gandolfini en el rol del inolvidable Tony Soprano, un mafioso con mucha simpatía y encanto. Según The Guardian, “Los Soprano” marcó un punto de inflexión en la producción de series y las puso a la par del cine.

El rotativo explica que esta ficción, que se emitió entre 1999 y 2007, supuso una gran revolución en la pequeña pantalla. En su estreno, la televisión todavía era muy despreciada frente al cine, “algo de lo que avergonzarse”, como dice The Guardian y “Los Soprano” cambió todo eso.

“La serie aceleró la transformación de la televisión en un medio en el que se atesoraba la inteligencia, la experimentación y la profundidad”, revela el medio antes de concluir que “para cualquiera que esté actualmente haciendo televisión, el programa representa algo a lo que aspirar, quizás incluso mejorar”.

Más allá de los cambios que ayudó a experimentar en la industria, The Guardian también destaca la calidad del argumento y los personajes, especialmente su protagonista Tony Soprano. La serie está ambientada en los suburbios de New Jersey.

02 The Wire

Luego, en el segundo lugar colocaron a “The Wire”, otro show de HBO, en el aire desde 2002 hasta 2008. Este espectáculo enseñó lo que era la corrupción y el delito en la ciudad estadounidense de Baltimore. Y para el mencionado periódico, el compromiso en la producción fue clave para situarla en esa posición.

The Guardian la describe como “un ejemplo de cierta marca de televisión inteligente, ambiciosa e intransigente”.

03 Mad Men

Para completar el podio, “Mad Men” (2007-2015), retratando la historia de los publicitas de la agencia Sterling Cooper en Nueva York de la década de los 60 que lo convirtió esencial en este conteo. En un medio donde la presión es una constante, Don Draper intenta mantenerse en su sitio de privilegio a lo largo de cinco temporadas.

En la ficción protagonizada por Jon Hamm en rol de Donald Draper, también asoman el feminismo y otros cambios sociales.

04 The Thick of It

El cuarto puesto es para esta sátira política que critica al Gobierno británico que se hizo acreedora también a varios premios Bafta por su historia que muestra el más puro cinismo de la política actual. Fue emitida entre 2005 y 2012.

05 Breaking Bad

La favorita de las últimas generaciones por su popular antihéroe Walter White era infaltable en este listado. Esta sombría historia que muestra la evolución de un maestro de química que se convierte en el señor de la metanfetamina cambió la manera de ver las series y se ganó legiones de seguidores.

El éxito le dio continuidad en el spin-off “Better Call Saul”, y la futura película “El Camino”. Emitida entre 2008 y 2013.

06 The Office (UK)

En sólo tres años, entre 2001 y 2003, esta serie llevó a lo más alto el estilo del falso documental a la televisión para contar las irreverentes historias de un grupo de trabajadores de una oficina británica. La versión norteamericana de esta misma serie, protagonizada por Steve Carrell, también se encuentra en el listado, aunque 26 lugares más abajo.

07 Game of Thrones

Pese a las críticas contra la última temporada, la serie de HBO quedó grabada para la historia dejando personajes recordados como Jon Snow, Daenerys Targaryen, entre otros que concitaron la atención por ocho años (2011-2019).

Las intrigas palaciegas, las luchas de poder, la fantasía medievales y el despliegue de producción la ubican en el top 10, a pesar de su polémico final.

08 Fleabag

La serie de televisión vio surgir el naciente género del “sadcom”, mostrando la torpeza clásica británica, que abarca el dolor, el desglose familiar entre otros detalles que su director quiso dejar claro en cada capítulo.

La serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge se destaca por hacer cómplice al espectador de la acidez y la gracia de su protagonista. El feminismo y las relaciones personales también forman parte de su trama que se emitió entre 2016 y 2019.

09 Peep Show

El rey de las “sitcom” (comedia de situación), “Peep Show” logró —de manera muy bien elaborada— ser peculiarmente innovador para describir de manera honesta las mentes masculinas sin perder el humor. Muestra la vida de Mark y Jeremy, con todos los idas y vueltas de su convivencia (2003-2015).

10 Atlanta

La incursión de Donald Glover en esta serie que trata de manera directa los conflictos raciales con llamadas de la cultura pop, un subtexto político y frases oscuras hizo que sea parte de los 10 más importantes programas de televisión.

Otras series

Otras series que participan en este ranking, como las cien mejores son: “Happy Valley” (puesto 11), “Line of Duty” (puesto 13), “Black Mirror” (puesto 23), “El cuento de la criada” (puesto 25), “Downton Abbey” (puesto 50), “Better Call Saul” (puesto 48), “South Park” (puesto 42), “Six Feet Under” (puesto 64), “Succession” (puesto 62), “Orange is the New Black” (puesto 58), “Band of Brothers” (puesto 68), “Lost” (puesto 71) y “Veep” (puesto 80).